«Никогда не выбирайте комика президентом»: на Западе люди просят свои страны не вмешиваться в ситуацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Начатая Россией специальная операция в Донбассе стала темой номер один для всех западных СМИ и соцсетей. Большинство пользователей Интернета встретили ее с опаской и волнением. Из-за недостаточной информированности об истинных намерениях России (защитить собственную безопасность и остановить геноцид жителей Донбасса, – ред.) люди стали задаваться вопросом «Не станет ли 24 февраля днем начала Третьей мировой войны?»

Многие на Западе оказались шокированы неготовностью украинской армии (которая, по ее собственным словам уже 8 лет сражается с Россией) к реальным боевым действиям. «Никогда не выбирайте комика президентом», - подвел итог этим рассуждениям один из пользователей из британского Манчестера.

Много критических стрел в американском сегменте интернета достается американскому президенту Джо Байдену. Его ругают за бездействие и за то, что не смог ни о чем договориться с Россией. «Байден официально занял свое место как худший президент в истории», - пишет пользователь в комментариях к статье «Дейли Мейл» о событиях на Украине, которая озаглавлена «Путинский шок и трепет» (таким образом проводится аналогия со вторжением США в Ирак в 2003 году).

В большинстве своем европейцы и американцы тихо сочувствуют Киеву, но участвовать в «заварушке» не хотят. «Я уверен, что последнее, чего хотят в Европе и США, это «решительных действий» со стороны своих правительств. Посмотрите, как отвратительно мы справляемся с такими кризисами как коронавирус, брекзит и просто каждодневное управление страной», – комментирует статью британской «Гардиан» пользователь под ником «Джокер».

Тем временем в «Твиттере» разгорелся небольшой скандал из-за пользователя с ником @Shalila20, которая разместила пост с провокационной надписью «Пожалуйста, не дайте Путину отвлечь вас от действительно важных проблем» — картинка под этой подписью свидетельствуют, что действительно важными проблемами для этого пользователя является якобы имеющая место дискриминация темнокожего населения в Штатах .

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

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