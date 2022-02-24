В ФСБ рассказали, что происходит на границах Украины

В ФСБ отмечают, что "покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию России. Фото: Zuma\TASS

Происходит все ровно также, как в 2014 году в Крыму. Военнослужащие украинских войск массово покидают воинские части, оставляют вооружение. Никакого сопротивления российским подразделениям они не оказали.

- Украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе. По состоянию на 13.00 24 февраля 2022 года украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе, - сообщает ФСБ России.

В ведомстве отмечают, что "покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию России.

- В 11.15 в пункт пропуска Троебортное Пограничного управления ФСБ России по Брянской области прибыли 26 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории Украины. А в пункт пропуска Джанкой в Крыму около 12.10 пришли 16 пограничников. Они также отказались проходить дальнейшую службу на территории Украины, - посчитали перешедших на нашу сторону пограничников в ФСБ России.

Контрнаступление Народной милиции народных республик ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил уже прорвало передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ.

- Группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику. Подразделения ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, - сообщает официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Минобороны подчеркивают, что Вооруженные силы России никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Удары высокоточным оружием производятся только по военной инфраструктуре, объектам ПВО, военным аэродромам, авиации ВСУ.

- Гражданским лицам, мирным жителям Украины ничего не угрожает, - отмечают в военном ведомстве.

В Минобороны отмечают, что подконтрольные Западу средства массовой информации пытаются раскрутить истерию по известным лекалам "Белых касок". Заявляют о жертвах среди мирных граждан Украины, о том, что "армия России несет потери", что в российской армии "уже не хватает гробов и целлофановых пакетов", а в банкоматах "закончились деньги".

На фоне раскрученной иноагентами истерии снимаются видеоролики, реализуются запланированные провокации.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

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