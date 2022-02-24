Сыровар Олег Сирота - о своем разводе: «Мы с Пелагеей подписали алиментное соглашение на 1,5 млн рублей, но я не смог сразу собрать все деньги»

Олег Сирота в редакции "Комсомольской правды". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

А ведь семью известного сыровара Олега Сироты считали образцовой. Жаль, что так вышло… Еще в октябре стало известно, что Олег и Пелагея разводятся. Хотели расстаться красиво, оставшись друзьями, тем более что у пары четверо детей. Но пока, к сожалению, без скандалов не обходится.

На прошлой неделе друг семьи Олега рассказал нам, что пара пришла к соглашению. Рассказал о сумме алиментов, о которых они договорились – больше миллиона рублей. Казалось, все идет к мирному финалу… Но 24 февраля Олег опубликовал новый пост в соцсетях.

Надо заметить, до февраля месяца фермер вообще не комментировал публично ситуацию с разводом. Пара комментариев в соцсетях из разряда «все немного не так» - не в счет. Так что это чуть ли не первый публичный рассказ Сироты проблемах. Публикуем полностью.

«Друзья. Не хотел комментировать ситуацию по разводу, я противник того, чтобы выносить «сор из избы», но, видимо, придется.

Две недели назад мы с Пелагеей подписали алиментное соглашение на 1,5 млн. рублей ежемесячных выплат и ряд ситуативных, например, на старт собственного бизнеса и т. д. Также достигли ряда имущественных договоренностей, но не стали их фиксировать на бумаге, хотя я был готов. Для меня эта сумма очень большая, но я на нее согласился, т. к., это мои дети и моя ответственность, и я готов заботиться о них в полной мере.

К сожалению, сейчас из-за сложностей в бизнесе, я не смог сразу собрать все деньги. В указанный по соглашению срок (у нас там стоит 15 число) я выплатил половину сумы алиментов и попросил подождать немного, пока разберусь с текущей финансовой ситуацией, которая правда, очень сложная, и соберу вторую часть суммы. Это форс-мажор. Пелагея согласилась. А потом перестала отдавать детей, в том объеме, в котором мы договорились. А сегодня случился её пост, в котором я снова мошенник, не выполняющий обязательств. Я очень хотел бы сохранить между нами дружеские отношения, но в такие моменты делать и даже надеяться на это становится все труднее.

Почему задержка? Сейчас мы переживаем действительно очень сложный этап. Общая сумма долга — 500 млн. рублей. В этом месяце у нас большие выплаты по кредитам и также есть определенные задержки и сложности. Это мой личный долг, собственно говоря, для этого брачный контракт и подписывался. Чтобы долг был только моим и на Пелагею никак не распространялся и в случае чего, для нее не существовало никаких рисков. Вообще вся эта история с якобы подписанием брачного контракта в реанимации меня очень обижает и расстраивает, потому что далека от правды. Контракт подписывался в кабинете нотариуса под видеофиксацию, как раз перед тем, как я эти кредиты начал набирать.

Я понимаю, что развод — это всегда тяжело и всегда про взаимные обиды, но мне кажется, что нужно всё-таки не вываливать это в социальные сети на всеобщее обсуждение, а договариваться внутри, как бы сложно это не было. Пелагея очень хороший человек, просто сейчас она нервничает и обижается. И я это понимаю. Вместо проклятий, пожелайте нам сил и удачи для того, чтобы преодолеть все эти сложности.

P.S. Чтобы не было спекуляций и недосказанности — я сейчас живу один, в отношениях, кроме как со своим психотерапевтом, который меня поддерживает и помогает пережить кризис, не состою и очень рад, когда ко мне приезжают дети.»

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