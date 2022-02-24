Ольга Бузова сильно располнела из-за гормональных уколов

Ольга Бузова ответила на слухи о беременности Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольгу Бузову поклонники привыкли видеть всегда в форме: над фигурой она упорно работает в спортзале и даже на съемках реалити-шоу "Звезды в Африке". Свой пресс, в отличие от бывшего парня Давы, которому "пришил" кубики пластический хирург, телеведущая сделала сама и очень им гордилась. Поэтому кадры, которые показал помощник Бузовой, для пользователей соцсетей стали неожиданным откровением.

Помощник показал Ольгу Бузову с округлившимся животом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На пятисекундном видео Ольга появилась у бассейна в бикини с округлившимся животом, чем тут же спровоцировала слухи об интересном положении. Мол, такие формы дамы обычно демонстрируют на четвертом месяце беременности. Так неужели ведущая ждет ребенка? Но как тогда в своем Инстаграме она умудряется щеголять по-прежнему точеным прессом?

Оказалось, дело вовсе не в беременности: Бузова до сих пор избавляется от лишних килограммов, которые набрала в конце прошлого года.

- Мне две недели кололи гормон, когда были проблемы с рукой. Из-за этого я очень сильно поправилась в декабре, когда лежала в больнице, - рассказала подписчикам поющая ведущая. - Хочется скорее вернуть себе идеальное тело. И я знаю, что труд и упорные тренировки сделают свое дело.

Телеведущая объяснила лишний вес гормональными уколами. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прибегать к помощи пластических хирургов Бузова не намерена.

- До сих пор есть моменты, которые мне в себе не нравятся, и это нормально. У меня, например, крупные коленки, а мне нравятся коленки Деми Мур, - призналась телеведущая в одном из последних интервью - Сейчас меняют все, но я не хочу этого делать. Я ищу плюсы: зато у меня длинные, ровные, красивые ноги. Но вот такие колени. Заметьте, я себе ничего не вставила, не накачала. У меня свои зубы, у меня свои губки - все свое. Если даже мужчины себе жир откачивают, то о чем мы говорим? Но на мой взгляд, это грех человеческий - потом просто бумерангом очень сильно прилетит. Я этого не хочу.

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