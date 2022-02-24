Правительство: меры по защите от возможных санкций разработаны

На ближайшие недели аукционы по размещению облигаций федерального займа будут приостановлены Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства.

В сообщении говорится, что сформированы четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз.

- В рамках этой работы были проведены имитационные моделирования (стресс-тесты) последствий введения санкций. По итогам были сформированы четкие планы действий. Финансовый рынок и крупнейшие компании полностью готовы к их реализации, - говорится в сообщении.

На ближайшие недели аукционы по размещению облигаций федерального займа (рублевые облигации, выпускаемые Минфином, сокращенно ОФЗ) будут приостановлены.

- Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете федерального бюджета (более 4,5 трлн рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях – 2,2 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Минфин совместно с Центробанком продолжат отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности.

- Правительство будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат, - отмечается в сообщений.

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