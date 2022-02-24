ФСБ публикует видео с подбитым Украиной гражданским судном

ФСБ России опубликовало видео повреждений на борту российского гражданского грузового судна, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины в Азовском море.

ФСБ России опубликовало видео повреждений на борту российского гражданского грузового судна, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины в Азовском море.

- Вооруженные силы Украины нанесли удар по двум российским грузовым судам, находящимся в акватории Азовского моря, - сообщает пресс-служба погранслужбы ФСБ РФ.

По данным спецслужбы пострадали моряки судна "SGV-FLOT" и "SERAPHIM SAROVSKIY". Они были атакованы украинскими военными с берега Мариуполя. Пожар на "SGV-FLOT", который перевозил нефтепродукты морякам удалось потушить, среди экипажей есть раненые. Их эвакуировали с судна пограничными катерами ФСБ России.

Кстати, бойцы непризнанных республик ДНР и ЛНР попросили не трогать Мариуполь. Они пожелали сами встретиться на передовой с националистами из подразделения "Азов", которые отличились особой жестокостью на Донбассе.

Как хорошо, что над Югом России и Украиной приостановили полеты гражданской авиации. Ведь своей стрельбой по гражданским целям украинские военные отличились еще в 2001 году. Тогда, во время учений они сбили своей зенитной ракетой над Черным морем Ту-154М рейса "Тель-Авив-Новосибирск". В самолете погибли 78 человек - 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

В ЭТО ВРЕМЯ

В это время Следственный комитет России заявил, что следователи получили информацию о распространении в СМИ и социальных сетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой.

Следственный комитет России предупредил об уголовной ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций. А также напомнил, что "призывы к участию и непосредственное участие в подобных несогласованных в установленном порядке мероприятиях влекут серьезные правовые последствия".

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин начал военную операцию в Донбассе. Полный текст обращения президента 24 февраля 2022 года

Опубликован полный текст обращения Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года (подробности)

Главные фейки о военной операции в поддержку Донбасса

С началом спецоперации вооруженных сил РФ в поддержку Донбасса в сети появилось огромное количество видеороликов и сообщений, которые откровенно провоцируют и сеют панику. Большая часть из них - фейки (подробности)