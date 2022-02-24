Петр Первый станет мультиком

Тем не менее, зритель у мультиков есть, да и рождается каждый день Фото: Shutterstock

Возможно, если посмотреть по сторонам, может показаться, что сейчас не время для мультфильмов. Да и дети в самом нежном возрасте смотрят взрослое и кино и милыми голосами ругаются матом.

Тем не менее, зритель у мультиков есть, да и рождается каждый день. Видимо поэтому появилась еще одна анимационная компания - «Ярко», входящая в «Газпром-Медиа холдинг».

Компания планирует уже в этом году выпустить около пятисот минут контента, а в 2023 - 905 минут мульфильмов.

О том, какой это будет контент на данный момент известно не так много, но ясно, что это будет продолжение приключений дракончика по имени Тоша (недавно этот самый Тоша засветился в специальном проекте на канале «Матч-ТВ»).

Кроме того студия планирует создать мультипликационный сериал «Петр I. Факты и мифы», ведь в этом году исполняется 350 лет царю-преобразователю.

Кроме того появятся проекты «Лесенка знаний», «Ботики» и «Улетная доставка»

О деталях этих мультфильмов пока ничего не говорят.