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Звезды25 февраля 2022 22:00

Виктор Гюго - гений с повадками Дон Жуана

26 февраля мир отметил 220 лет со дня рождения великого писателя
Валентина ЛЬВОВА
Валентина ЛЬВОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
После романа Гюго памятники архитектуры перестали считать варварскими, их стали изучать. Начали уважать готику

После романа Гюго памятники архитектуры перестали считать варварскими, их стали изучать. Начали уважать готику

Он появился на свет тогда, когда Францию будоражили революции и войны. Написал чудесные стихи, романы, пьесы. Что-то дожило и до нашего века, что-то осталось лишь в истории литературы. Мюзикл «Нотр-Дам» идет на сценах всего мира. Первоисточник - «Собор Парижской богоматери» - читают реже, но ведь отстоял же Гюго этот собор! Написал роман, восславил архитектуру периода до Возрождения, практически не позволил стереть с лица земли. После романа Гюго памятники архитектуры того времени перестали считать варварскими, их стали изучать, начали наконец уважать готику. Варвары нашего века Нотр-Дам погубили (в 2019 году, когда в соборе вспыхнул пожар и обрушился шпиль), а пандемия теперь задержала реставрацию настолько, что даже прогнозы строить невозможно. Зато именно тогда – о, ирония! – роман Гюго «Собор Парижской богоматери» снова вошел в список бестселлеров.

«Отверженные», «Человек, который смеется», «Труженики моря»… Роман «Девяносто третий год», который когда-то произвел очень сильное впечатление на такого непредсказуемого читателя, как Иосиф Сталин (особенно Иосифу Виссарионовичу понравился образ бывшего католического священника, ставшего революционным комиссаром).

А еще у Виктора Гюго была очень богатая личная жизнь. «Дон-жуанский» список Гюго весьма велик: только за 1885 год его в записной книжке значатся восемь свиданий - тогда писателю было уже 83 года, он успел пережить всех своих четверых детей и даже написать сборник стихов «Искусство быть дедом». За гробом деда в мае 1885 года следовал минимум миллион человек, а гроб до этого был выставлен под Триумфальной аркой, завешанной траурным сукном…

ВЛЮБЧИВЫЙ СЫН НАПОЛЕОНОВСКОГО ГЕНЕРАЛА

Отец писателя – Жозеф Леопольд Сигисбер Гюго - был наполеоновским генералом, написал мемуары. Был сперва начальником штаба в Мадриде, а 1812 год провел, исполняя обязанности губернатора испанской столицы. С матерью Виктора развелся в 1813 году – та изменила генералу с другим генералом – Лагори, была роялистской и поселилась в Париже с сыном. Лагори в ту пору уже был расстрелян за участие в заговоре против Бонапарта. До 11 лет Виктор Гюго успел поездить по местам Наполеоновских завоеваний – Корсика, Италия, тот же Мадрид. Местечко под названием Эрнани он увидит в те же свои одиннадцать, проезжая из Мадрида в Париж. Позднее он назовет так пьесу, которая принесет ему славу.

Виктор рано влюбился в мечтательную Адель Фуке (еще в детстве). Родители были против этой хорошенькой, но несколько анемичной девочки. Гюго вздыхал на скамейках, гулял при луне и женился в двадцать. К 27 годам стал отцом троих детей и перешел от поэзии к драматургии. Революционной драматургии, конечно: после битвы за постановку пьесы «Эрнани» не было в Париже человека, который бы не обсуждал, как одни старые драматурги скидывали из окон мусор на более молодых. Но, пока Гюго бывал в театре, боролся с цензурой и писал романтические трагедии, Адель разлюбила Виктора и стала встречаться с его другом. Говорили, связь была платонической, но в какой-то момент Гюго предложил жене выбор: или я, или он. К этому моменту Гюго был уже чрезвычайно известным и успешным финансово, а Адель родила от него четвертого ребенка и совершенно не собиралась что-либо менять.

Второй большой любовью Гюго стала актриса Жюльетта Друэ, в ту пору бывшая содержанкой Анатолия Демидова – того самого, из уральских заводчиков, который заводами, впрочем, не занимался, вел светскую жизнь, в салоны ходил с охотничьим хлыстом и сорил бриллиантами направо и налево. Жюльетта ради Гюго покинула сумасбродного русского князя (титул князя Сан-Донато он купил за 2 миллиона рублей у тосканского герцога). Гюго практически запер красотку дома, запретив ей самостоятельные выходы не только в свет, но и на прогулки. Денег на новые платья не давал, и Жюльетта послушно перекраивала то, что осталось от покровительства Демидова, переписывала произведения Гюго хорошим почерком и радовалась счастью общения с гением.

КАТАФАЛК ДЛЯ БЕДНЯКОВ

Гений же… Он ощущал себя именно им. У него была какая-то способность проживать несколько жизней одновременно, успевая еще и анализировать чужие жизни, историю, мир вокруг. Одной из настоящих трагедий в жизни Гюго стала смерть его старшей дочери Леопольдины: она отправилась с мужем покататься на яхте, яхта перевернулась. Муж пытался спасти возлюбленную, но волны были сильны, и он погиб вместе с ней. Останки супругов потом похоронили в общем гробу. Другая страшная история связана с дочерью младшей – Аделью. Девушка влюбилась в британского офицера, преследовала его, сошла с ума и умерла в психиатрической клинике. Но есть ощущение, что для Гюго это было чуть ли не продолжением его книг. Судите сами: несчастная Эсмеральда, горбун Квазимодо, Гуинплен – «человек, который смеется», - неистовый бывший каторжник Жан Вальжан. Про испанских множественных злодеев из пьес и говорить нечего. Неврастеники, мученики, фанатики с одной стороны. А с другой – автор, обожающий брюнеток.

Гюго был очень непостоянен в отношениях с женщинами. Однажды его даже застукала полиция нравов, которую привел чей-то обманутый муж. Гюго выкрутился - он был уже пэром Франции, скандал замяли, - но его даму сначала отправили в тюрьму, а потом в монастырь..

В принципе, этого количества личных событий уже хватало бы на то, чтобы мешать нормальной творческой жизни, но в девятнадцатом веке во Франции было достаточно и политических перипетий. Баррикады, гавроши, булыжники из разобранной мостовой, летящие кому-то в голову. Смена режимов, ставшая настолько постоянной, что никакого «завтра» для многих не существовало. Известно, что Гюго сам был на баррикадах и бежал из Парижа в 1851 году после восстания, по подложному паспорту. Дальше были Брюссель и английские острова – Джерси и Гернси. Он активно выступал против смертной казни, против Наполеона Третьего и против мира с Пруссией. Переписывался с Герценом, пытался помочь Гарибальди. Умер немолодым, но с ясным умом. За два года до смерти он написал: «Оставляю 50 тысяч франков бедным. Хочу, чтобы меня отвезли на кладбище в катафалке для бедняков. Отказываюсь от погребальной службы любых церквей...».

Последнее желание исполнено не было. Никакого катафалка для бедняков...

Первая экранизация приходится на 1909 год, о ней известно не очень много. Дальше были иные попытки – например, такая в 1913 году

Первая экранизация приходится на 1909 год, о ней известно не очень много. Дальше были иные попытки – например, такая в 1913 году

ЛИЦА НА ЭКРАНЕ

От Габена до Депардье

Экранизации по романам Гюго – не только французская история. Одних только «Отверженных» переводили на киноязык почти два десятка раз. Первая экранизация приходится на 1909 год, о ней известно не очень много. А вот самые успешные:

1958 год, в роли Жана Вальжана – Жан Габен

1982 год, в роли Вальжана - Лино Вентуро

1995 год, в роли Вальжана - Жан-Поль Бельмондо

1998 год, в роли Вальжана Лиам Нисон

2000 год, в роли Вальжана - Жерар Депардье

2012 год, в роли Вальжана - Хью Джекман

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