Виктор Гюго - гений с повадками Дон Жуана

После романа Гюго памятники архитектуры перестали считать варварскими, их стали изучать. Начали уважать готику

Он появился на свет тогда, когда Францию будоражили революции и войны. Написал чудесные стихи, романы, пьесы. Что-то дожило и до нашего века, что-то осталось лишь в истории литературы. Мюзикл «Нотр-Дам» идет на сценах всего мира. Первоисточник - «Собор Парижской богоматери» - читают реже, но ведь отстоял же Гюго этот собор! Написал роман, восславил архитектуру периода до Возрождения, практически не позволил стереть с лица земли. После романа Гюго памятники архитектуры того времени перестали считать варварскими, их стали изучать, начали наконец уважать готику. Варвары нашего века Нотр-Дам погубили (в 2019 году, когда в соборе вспыхнул пожар и обрушился шпиль), а пандемия теперь задержала реставрацию настолько, что даже прогнозы строить невозможно. Зато именно тогда – о, ирония! – роман Гюго «Собор Парижской богоматери» снова вошел в список бестселлеров.

«Отверженные», «Человек, который смеется», «Труженики моря»… Роман «Девяносто третий год», который когда-то произвел очень сильное впечатление на такого непредсказуемого читателя, как Иосиф Сталин (особенно Иосифу Виссарионовичу понравился образ бывшего католического священника, ставшего революционным комиссаром).

А еще у Виктора Гюго была очень богатая личная жизнь. «Дон-жуанский» список Гюго весьма велик: только за 1885 год его в записной книжке значатся восемь свиданий - тогда писателю было уже 83 года, он успел пережить всех своих четверых детей и даже написать сборник стихов «Искусство быть дедом». За гробом деда в мае 1885 года следовал минимум миллион человек, а гроб до этого был выставлен под Триумфальной аркой, завешанной траурным сукном…

ВЛЮБЧИВЫЙ СЫН НАПОЛЕОНОВСКОГО ГЕНЕРАЛА

Отец писателя – Жозеф Леопольд Сигисбер Гюго - был наполеоновским генералом, написал мемуары. Был сперва начальником штаба в Мадриде, а 1812 год провел, исполняя обязанности губернатора испанской столицы. С матерью Виктора развелся в 1813 году – та изменила генералу с другим генералом – Лагори, была роялистской и поселилась в Париже с сыном. Лагори в ту пору уже был расстрелян за участие в заговоре против Бонапарта. До 11 лет Виктор Гюго успел поездить по местам Наполеоновских завоеваний – Корсика, Италия, тот же Мадрид. Местечко под названием Эрнани он увидит в те же свои одиннадцать, проезжая из Мадрида в Париж. Позднее он назовет так пьесу, которая принесет ему славу.

Виктор рано влюбился в мечтательную Адель Фуке (еще в детстве). Родители были против этой хорошенькой, но несколько анемичной девочки. Гюго вздыхал на скамейках, гулял при луне и женился в двадцать. К 27 годам стал отцом троих детей и перешел от поэзии к драматургии. Революционной драматургии, конечно: после битвы за постановку пьесы «Эрнани» не было в Париже человека, который бы не обсуждал, как одни старые драматурги скидывали из окон мусор на более молодых. Но, пока Гюго бывал в театре, боролся с цензурой и писал романтические трагедии, Адель разлюбила Виктора и стала встречаться с его другом. Говорили, связь была платонической, но в какой-то момент Гюго предложил жене выбор: или я, или он. К этому моменту Гюго был уже чрезвычайно известным и успешным финансово, а Адель родила от него четвертого ребенка и совершенно не собиралась что-либо менять.

Второй большой любовью Гюго стала актриса Жюльетта Друэ, в ту пору бывшая содержанкой Анатолия Демидова – того самого, из уральских заводчиков, который заводами, впрочем, не занимался, вел светскую жизнь, в салоны ходил с охотничьим хлыстом и сорил бриллиантами направо и налево. Жюльетта ради Гюго покинула сумасбродного русского князя (титул князя Сан-Донато он купил за 2 миллиона рублей у тосканского герцога). Гюго практически запер красотку дома, запретив ей самостоятельные выходы не только в свет, но и на прогулки. Денег на новые платья не давал, и Жюльетта послушно перекраивала то, что осталось от покровительства Демидова, переписывала произведения Гюго хорошим почерком и радовалась счастью общения с гением.

КАТАФАЛК ДЛЯ БЕДНЯКОВ

Гений же… Он ощущал себя именно им. У него была какая-то способность проживать несколько жизней одновременно, успевая еще и анализировать чужие жизни, историю, мир вокруг. Одной из настоящих трагедий в жизни Гюго стала смерть его старшей дочери Леопольдины: она отправилась с мужем покататься на яхте, яхта перевернулась. Муж пытался спасти возлюбленную, но волны были сильны, и он погиб вместе с ней. Останки супругов потом похоронили в общем гробу. Другая страшная история связана с дочерью младшей – Аделью. Девушка влюбилась в британского офицера, преследовала его, сошла с ума и умерла в психиатрической клинике. Но есть ощущение, что для Гюго это было чуть ли не продолжением его книг. Судите сами: несчастная Эсмеральда, горбун Квазимодо, Гуинплен – «человек, который смеется», - неистовый бывший каторжник Жан Вальжан. Про испанских множественных злодеев из пьес и говорить нечего. Неврастеники, мученики, фанатики с одной стороны. А с другой – автор, обожающий брюнеток.

Гюго был очень непостоянен в отношениях с женщинами. Однажды его даже застукала полиция нравов, которую привел чей-то обманутый муж. Гюго выкрутился - он был уже пэром Франции, скандал замяли, - но его даму сначала отправили в тюрьму, а потом в монастырь..

В принципе, этого количества личных событий уже хватало бы на то, чтобы мешать нормальной творческой жизни, но в девятнадцатом веке во Франции было достаточно и политических перипетий. Баррикады, гавроши, булыжники из разобранной мостовой, летящие кому-то в голову. Смена режимов, ставшая настолько постоянной, что никакого «завтра» для многих не существовало. Известно, что Гюго сам был на баррикадах и бежал из Парижа в 1851 году после восстания, по подложному паспорту. Дальше были Брюссель и английские острова – Джерси и Гернси. Он активно выступал против смертной казни, против Наполеона Третьего и против мира с Пруссией. Переписывался с Герценом, пытался помочь Гарибальди. Умер немолодым, но с ясным умом. За два года до смерти он написал: «Оставляю 50 тысяч франков бедным. Хочу, чтобы меня отвезли на кладбище в катафалке для бедняков. Отказываюсь от погребальной службы любых церквей...».

Последнее желание исполнено не было. Никакого катафалка для бедняков...

Первая экранизация приходится на 1909 год, о ней известно не очень много. Дальше были иные попытки – например, такая в 1913 году

ЛИЦА НА ЭКРАНЕ

От Габена до Депардье

Экранизации по романам Гюго – не только французская история. Одних только «Отверженных» переводили на киноязык почти два десятка раз. Первая экранизация приходится на 1909 год, о ней известно не очень много. А вот самые успешные:

1958 год, в роли Жана Вальжана – Жан Габен

1982 год, в роли Вальжана - Лино Вентуро

1995 год, в роли Вальжана - Жан-Поль Бельмондо

1998 год, в роли Вальжана Лиам Нисон

2000 год, в роли Вальжана - Жерар Депардье

2012 год, в роли Вальжана - Хью Джекман