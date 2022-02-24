В Москве пройдет крупнейшая выставка и конференция HR EXPO PRO

Они объединят более 250 спикеров и экспертов и 2500 участников-профессионалов в области управления талантами и развития человеческого капитала.

Организатором мероприятия выступит Амплуа, а со-организатором - WE Diversity&Sustainability. Генеральным партнёром станет Нейро мир, стратегическими партнёрами - CBSD, Промсвязьбанк, партнёрами - EVERYCO, Presium, а информационным партнёром станет Интерфакс.

Ключевая тема HR EXPO PRO 2022 – устойчивое развитие. 17 целей устойчивого развития (ЦУР) были определены ООН в 2015 году, шесть из них стали основными треками мероприятия:

• люди и технологии в новой реальности

• устойчивое развитие

• клиентоцентричность в бизнесе и государстве

• многообразие, этика и вовлеченность

• здоровье, безопасность и благополучие

• обучение и развитие.

В рамках дискуссий и круглых столов будут раскрыты такие темы, как:

• Ed-tech и искусственный интеллект в принятии кадровых решений

• Трансформация корпоративной культуры

• Клиентоцентричность как функция HR

• Инструменты управления персоналом в новой реальности

• Здоровье и безопасность сотрудников - тренды и успешные практики

• Обучение и ESG - как, где и кого можно этому научить.

На кейс-сессиях о своих реализованных проектах в области T&D расскажут компании-лидеры различных отраслей экономики, такие, как Росатом, Евраз, KFC, МТС, Tele2, Уралхим, Газпромнефть, Альфа банк, Lamoda, Леруа Мерлен и другие.

В числе ключевых спикеров мероприятия своим экспертным мнением со слушателями поделятся:

• Татьяна Меньшова, Начальник управления обучения и развития персонала, Промсвязьбанк

• Наталья Бенеславская, руководитель отдела устойчивого развития, ИКЕА в России

• Татьяна Комиссарова, директор Центра Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, МВА, PhD.

• Александр Сычев, CEO, Presium

• Владимир Соловьев, основатель и управляющий партнёр,EVERYCO

• Марк Кукушкин, коуч, тренер-консультант, совладелец компании «Тренинг-Бутик»

• Радистка Гандапас, Президент Ассоциации спикеров СНГ.

Также в рамках мероприятия 2 марта пройдёт Премия HR EXPO 2022. Торжественное награждение победителей, которых в ходе двух дней по традиции будут определять сами посетители мероприятия, пройдет по следующим номинациям:

• Вклад в развитие рынка

• Лучший проект по женскому лидерству

• Самый клиентоориентированный стенд

• Лучший спикер конференции

• Лучший стенд.

Все лауреаты будет награждены памятными дипломами и подарками.

Помимо деловой программы, посетители увидят семь площадок с презентациями продуктов и подходов к управлению персоналом и более сотни стендов в зоне экспозиции. Для владельцев VIP-билетов предусмотрены Welcome-фуршет и After Party.

«Наша выставка пройдет уже в двадцать второй раз, и на протяжении всего этого периода мы всегда остаемся в тренде, именно поэтому интерес к ней в профессиональном сообществе ежегодно растет. Сегодня мы видим новые направления развития на следующие 20 лет и будем очень рады поделиться своей экспертизой с нашими посетителями» - Наталья Толстая, идейный вдохновитель и организатор HR EXPO PRO.

«Мы в WE Diversity&Sustainability, как никто другой, глубоко погружены в ESG-повестку, и я благодарна организаторам за доверие и возможность продемонстрировать участникам конференции лучшие практики реализации целей устойчивого развития и сделать нетворкинг на площадке максимально продуктивным для каждого из них», - Анна Рудакова, основатель WE Diversity&Sustainability.

Для аккредитации представителя СМИ на HR EXPO PRO 2022 необходимо направить запрос по электронной почте markovamariapr@gmail.com или по телефону или whatsapp + 7 (905) 518-25-80, контактное лицо - Маркова Мария.