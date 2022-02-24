Вячеслав Фетисов: «Лучше победы может быть только очередная победа!»

Его фамилия – как знак качества. Его имя – синоним славы и головокружительных успехов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Буквально на днях на площадке «Комсомольской правды» состоялось интервью с легендарным Вячеславом Фетисовым - депутатом Государственной Думы, олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Стэнли, семикратным чемпионом мира, непобедимым капитаном «Красной машины».

Спектр интересов Вячеслава Александровича обширен: от политики и спорта, до телевидения и экологии. Его фамилия – как знак качества. Его имя – синоним славы и головокружительных успехов.

В интервью каналу «МГИМО 360» для постоянной рубрики «Слагаемые успеха» Вячеслав Александрович ответил на вопросы ведущей – Дарьи Хериановой. Смотрите видео: