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Спорт24 февраля 2022 15:23

Вячеслав Фетисов: «Лучше победы может быть только очередная победа!»

В гостях у «МГИМО 360» легенда хоккея, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов
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Его фамилия – как знак качества. Его имя – синоним славы и головокружительных успехов

Его фамилия – как знак качества. Его имя – синоним славы и головокружительных успехов

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Буквально на днях на площадке «Комсомольской правды» состоялось интервью с легендарным Вячеславом Фетисовым - депутатом Государственной Думы, олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Стэнли, семикратным чемпионом мира, непобедимым капитаном «Красной машины».

Спектр интересов Вячеслава Александровича обширен: от политики и спорта, до телевидения и экологии. Его фамилия – как знак качества. Его имя – синоним славы и головокружительных успехов.

В интервью каналу «МГИМО 360» для постоянной рубрики «Слагаемые успеха» Вячеслав Александрович ответил на вопросы ведущей – Дарьи Хериановой. Смотрите видео:

Спорт: ХОККЕЙ