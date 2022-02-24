Как России удалось молниеносно уничтожить систему ПВО и аэродромы Украины

По разным данным у Украины было от 30 до 40 зенитно-ракетных дивизионов Фото: REUTERS

Сообщения о том, что ударами по системам противоз-воздушной обороны началась операция по освобождению Донбасса, объявленная президентом России, появились уже с утра. KP.RU обратилась за комментариями к авторитетному военному эксперту, обозревателю журнала «Арсенал Отечества» Алексею Леонкову.

- По разным данным у Украины было от 30 до 40 зенитно-ракетных дивизионов — они уже не действуют?

- По имеющимся данным не менее 90 процентов их полностью подавлены. В том числе и межвидовые радио-локационные станции. П-15, П-18 — они судя по всему были отключены. Можем предположить, что Украина сейчас не контролирует свое воздушное пространство. Даже если остались пусковые установки.

- Что имели украинские ПВО?

- Зенитно-ракетные комплексы С-200, С-300 в разных модификациях и Бук-М1. Те трехсотые, которые у них стояли — чуть лучше «Бука» по дальности. Их относили к системам средней дальности, ну и новые ракеты у них были более маневренные.

- Но эти комплексы без станций слежения слепы?

- По большому счету, да. Если вы у любого дивизиона выбиваете РЛС- все. Когда была арабо-израильская война — Израиль впервые применил системы подавления помех, комплексы РЭБ (радио-электронной борьбы). Они разведали арабские РЛС — и подавили. И нанесли ракетный удар. Методично уничтожив все ракетно-зенитные комплексы. У всякой системы ПВО слабое место - именно РЛС .

- Как с этим справляются?

- Отрабатывают такую тактику - кратковременно отключить РЛС, чтобы позицию не было видно. Но тут применяли такие комплексы, которые все могут распознать. По эффективной поверхности рассеивания. Не все ракеты, стоявшие на вооружении украинских комплексов, могли бороться с ракетами, которые использовали мы.

- Откуда подавляли ПВО?

- Не только с территории Крыма, но и с акватории нескольких морей и «континентальной» России. Со всех направлений производился пуск. Аналог «Калибров», например, работал, - системы «Бастион» . Они совершали низковысотные полеты. Которые их украинские, старые РЛС, не могли брать.

- Это на каких высотах?

- Летит ракета, делает маневр, до 30 метров снижается — и попадает точно в цель. И надо понимать, что система ПВО Украины не была единой. У них были бреши в обороне, через которые можно было заходить.

- Неожиданностью это не стало?

- Их же предупреждали! Они не восприняли информацию всерьез.

- Минобороны России в районе 17. 00 заявило об уничтожении более чем семи десятков военных объектов ВСУ - их ПВО входит в это число, как вы полагаете?

- Думаю, они в это число включены. Речь также шла о базах, складах горюче-смазочных материалов (ГСМ). И еще были самоподрывы. Там военнослужащие пытаются покинуть зоны боестолкновений. И уйти с оружием вглубь Украины, а дальше действовать по ситуации.

- Утром проходила информация об уничтожении базы беспилотников «Байрактаров» и о взрывах, которые слышали от Харькова до Одессы и Борисполя.

- Комплексы ПВО и места расположения беспилотников уничтожались первыми. Параллельно с уничтожением комплексов ПВО работали по базам Военно-воздушных сил. Разрушались взлетно-посадочные полосы. Но некоторым самолетом удалось взлететь. В воздухе находились те, кто участвовал в попытке прорыва, которая осуществлялась в ночь на четверг в районе Луганска. Но не ожидали, что встретят эшелонированную оборону. А потом пошла работа по боевым частям у линии соприкосновения — все эти склады ГСМ и боеприпасов, все эти подвезенные в виде подарков «джевелинов» - взлетело на воздух. В зонах, которые стали «слепыми» для ПВО. Да, и Минобороны сообщило о четырех уничтоженных «байрактрах». Это к слову о «неубиваемости» этих беспилотников.

- Так мы все-таки точно знали , где они базируются, или нет?

- Мы знали очень точно все, где и что находится в плане важных военных объектов. По всей территории Украины. В том числе, в ее центре и на западе.

- Западные СМИ сообщают о вероятных жертвах от этих ударов среди мирного населения - есть ли этому подтверждения?

- Это не соответствует действительности. При планировании таких ударов по объекту была даже оценка по разлету осколков. Чтобы не задеть гражданскую инфраструктуру в тех случаях, когда она находилась поблизости к данному военному объекту. И так выбирались точки поражения — чтобы объект перестал функционировать, но гражданские не пострадали. Причем наносились удары в утренние часы — с учетом нахождения минимального количества обслуживающего персонала. То есть, даже наша разведка учитывала график работы. И когда верховный главнокомандующий задал вопрос о готовности — у нас, действительно, все было готово.

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