Жители Донецка – украинцам: Набирайтесь сил и не падайте духом

Ощущение, что фронт, все-таки, начал двигаться в сторону от Донецка. Хотя и не очень быстро Фото: REUTERS

«Кого не успел поздравить с 23 февраля – поздравляю с 24-м», - все-таки, донецкий юмор со здоровой долей цинизма, штука особенная. Даже в самые страшные дни «активной фазы» дончане не теряли присутствия духа и шутили. Горько, с тенью обиды, но смешно ровно так, как может быть только на войне. Вне ее такой юмор не только не поймут, но даже осудят. Потому что не смогут понять облегчения людей, когда они понимают, что их страдания не только заканчиваются, но и будут отомщены.

- За восемь лет задолбала уже Украина, надо ее до Львова освобождать и полностью очищать от нечисти, - говорит житель Донецка Николай. - Прям настроение поднялось. Столько лет терпеть, ну сколько можно. У меня сестра на той стороне, в Авдеевке. Не могу туда дозвониться.

- А сестра хочет, чтобы город освободили?

- Да они все там хотят. Там уже всех задолбали этим нацизмом.

С утра город слушает тяжелую музыку войны. Гаубицы, минометы, «Грады» - бахает так, словно это 14 год. Только бахает однообразно, в основном – «минусами», как здесь называют исходящие выстрелы, по противнику. Силы ДНР перешли в контрнаступление, пытаясь прорвать линию обороны. На юго-западном фронте это удалось. по направлению к Волновахе народная милиция при поддержке артиллерии Вооруженных сил России, продвинулась почти на семь километров. ВСУ упирались под поселком Петровское, но в итоге ретировались. 14 бойцов предпочли сдаться в плен. По окончании боевых действий их должны отпустить.

Даже в самые страшные дни «активной фазы» дончане не теряли присутствия духа Фото: REUTERS

Столица же всей той военной суеты словно и не замечает. Никто не ломится в магазины закупать гречку и туалетную бумагу. Не стоит в очередях на заправках. Не запасается водой. Отбоялись.

- Мы с Путиловки, нам тоже было очень страшно и в 14, и в 15 годах, - признается мне Людмила у площади Ленина. - Сын воюет – товарищ капитан. Внук – товарищ майор. Так что мы рады, что наконец будет нам свобода.

- А с той стороной созваниваетесь? Краматорск, Мариуполь?

- Они уже там молятся – поскорей бы. Рассказывают, правду, что мы о них думаем, нам говорить запрещено. Поэтому мы так рады.

- Не жалко обычных людей, которые где-нибудь в Киеве сейчас прячется в бомбоубежище?

- Пусть им будет страшно, как нам было. Но недолго.

С утра город слушает тяжелую музыку войны Фото: REUTERS

- Там много нормальных людей, которые не поддержали Майдан, - поддерживает стоящий рядом бывший шахтер Александр Иванович. - У них сейчас хаос в голове. Сколько у там закрывали телеканалов? Кто им мог рассказать правду? И там со всех утюгов рассказывали, что агрессор – Россия. 8 лет они с ней воевали. Ну вот пожалуйста, пришла Россия на войну. Я им, конечно, сочувствую, но ничего, переживут. Мы 8 лет терпели. Пусть наберутся силы и не падают духом. Пройдет это время, все будет хорошо. Такого, как у нас, у них точно не будет.

С наступлением темноты артиллерийские звуки стали глуше и тише. Ощущение, что фронт, все-таки, начал двигаться в сторону от Донецка. Хотя и не очень быстро.

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