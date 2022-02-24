Сможем ли мы расплатиться банковской картой, если Россию отключат от системы SWIFT: отвечаем на главные вопросы

Как заверяют в Центробанке, отключение нашей страны и от SWIFT, и от VISA/MasterCard на операциях внутри страны никак не отразится Фото: Артем КИЛЬКИН

Некоторые страны Евросоюза уже призвали отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Консенсуса на этот счет в ЕС пока нет. Но вероятность такого сценария повышается. «КП» разбиралась, что будет с рублем и нашими сбережениями, если Россию все-таки отключат от глобальной банковской системы.

Что такое SWIFT?

- SWIFT расшифровывается как Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Это международная организация, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Таких систем в мире несколько. Но эта самая большая. Как объясняют финансисты, это своего рода «мозг» всей мировой банковской системы. Он нужен для того, чтобы банки могли быстро и безопасно переводить деньги друг другу. Системой пользуются 11 тысяч банков в 200 странах. Российские банки входят в первую тройку по количеству операций.

В чем могут заключаться санкции?

Все зависит от того, как именно будут прописаны новые ограничения. Обычно Запад действует избирательно. Так, еще несколько лет назад от SWIFT уже отключили несколько российских банков, которые работали в Крыму. Но дело – если отключат только госбанки. И совсем другое – если всю банковскую систему.

Если случится первый сценарий, проблемы возникнут у тех компаний, которые держат счета в госбанках и работают в сфере внешнеэкономической деятельности (то есть, они что-то экспортируют или импортируют). Получается, они не смогут отправлять деньги своим контрагентам. Но, как утверждают эксперты, эти трудности преодолимы.

Во-первых, отправлять деньги будет можно, просто переводы станут идти дольше. Во-вторых, банки смогут работать через тех или иных посредников. Например, те банки, которые под санкции не попадут. В-третьих, есть альтернативные банковские системы. Не такие большие, как SWIFT, но есть.

Что будет, если отключат полностью?

Раньше этот сценарий казался маловероятным. Потому что подобных прецедентов в истории еще не было. Но сейчас нельзя исключать и его. Тогда удар по экономике и финансовому сектору будет сильным. Придется договариваться о посредничестве с иностранными банками — например, из стран-союзников. Чтобы вести внешнюю торговлю через них. Это будет немного удорожать процесс и делать его более медленным.

Как это отразится на наших кошельках и пластиковых картах?

Этими санкциями нашу страну пугают уже несколько лет. За это время мы успели построить аналоги международной финансовой инфраструктуры: и платежную систему «Мир» (как замена VISA и MasterCard), и Систему передачи финансовых сообщений (как замена SWIFT), и Система быстрых платежей (как замена розничным транзакциям с помощью переводов по номеру телефона). Есть альтернативные системы, которые подстрахуют в случае необходимости и смягчат удар. Как заверяют в Центробанке, отключение нашей страны и от SWIFT, и от VISA/MasterCard на операциях внутри страны никак не отразится. Можно будет снимать деньги с карты, расплачиваться «пластиком» в магазинах, переводить деньги другим людям.

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