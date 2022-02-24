Бизнес рассказал президенту, чем ответить на санкции и давление Запада

Правительству надо стимулировать покупку облигаций федерального займа простыми людьми Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В четверг Владимир Путин встретился с крупными российскими предпринимателями и банкирами. Обсуждали, как жить после введения новых ограничений Запада.

- Мы понимаем, новые санкции будут жестче. Они коснутся финансового сектора, добычи ресурсов, поставок технологического оборудования, сырья, комплектующих, цепочки поставок, - первым выступил президент союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Коммерсант добавил, что правительству надо стимулировать покупку облигаций федерального займа простыми людьми. Раз международные санкции касаются и нашего госдолга, то деньги можно одолжить у населения. Это «может смягчить остроту» антироссийских мер.

Еще Шохин заявил, что надо сохранить климатические договоренности. Политика не должна мешать общей борьбе с потеплением.

- Все, что происходит — вынужденная мера. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать невозможно. Все попытки договориться по нулям. Я даже удивлен — ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу, - заявил в свою очередь Путин.

- Могли такие риски для нас создать, что вообще не понятно, как дальше страна существовала бы! - еще заметил он.

Президент рассказал, что Россия остается частью мировой экономики. Мы не хотим вредить системе, в которой сами находимся.

- Но по политическим причинам рестрикции будут, - заключил глава страны.

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