Эдуард Бояков: "Мы просыпаемся, встаём с колониальных колен"

Эдуард Бояков Фото: Петр ЗАХАРОВ

Наблюдаю либеральную истерику и крики «нет войне» со стороны тех кто 8 лет молчал про Одессу и Донбасс. Наблюдаю и радостное шапкозакидательство нетрезвых горе-патриотов, радующихся тому что «укров наконец мочат» и теперь нас ждёт счастливая, богатая имперская жизнь.

Не надо радоваться. Надо быть спокойным и внимательным сейчас. Каждому. И ответственным. Нам всем отвечать за то, что происходило и происходит. Это гражданская война, в которую нас втянули. Нас ждут тяжелые времена. Но мы просыпаемся, встаём с колониальных колен. Россия входит в новую эпоху. Никто не знает какая она будет. Ни Путин, ни простые люди. Но каждый знает каким он должен быть - каждый из нас. В каждом есть свет. Вот ему и надо служить, он все подскажет. А бояться неопределенности не надо. Это жизнь, она прекрасна тем что не определена до конца.

Из всего что прочитал сегодня утром - ближе всего слова в Телеграм-канале «Шпион которому никто не пишет»:

«Проведение специальной военной операции на Украине - безусловно тяжелое решение и плата за множество ложных компромиссов, на которые шла Москва все эти годы, накапливая этим совокупность ошибок и негативных последствий.

К сожалению, сегодняшнее решение было неизбежно.

Это вынужденная мера, реактивное во многом действие в навязанной и стремительно ухудшающейся ситуации, в чуждой и чужой картине мира, где за километр были видны уши Британии.

Нас ждал индо-пакистанский сценарий, в котором мы должны были увязнуть и затухнуть, погрузившись в череду непрекращающихся острых кризисов, сжигая в них все ресурсы и возможности развития.

Это был путь исторического тупика, в который Россия все более погружалась с полного одобрения российской бюрократии.

За все ошибки надо платить, и мы платим за свои по полной цене.

За десятилетия пассивности, игнорировании растущих угроз и вызовов, за отсутствие государственной политики на Украине, где все свелось к «трубе».

За предательство интересов России. За предательство русского народа в угоду интересам капитала и коррупционных схем российской бюрократии на Украине.

И даже тогда, в условиях отсутствия хоть каких-то иллюзий о природе нового людоедского режима, когда погибли люди в Одессе и Мариуполе, в Москве предпочли самоустраниться от новой опасности.

Вспомните, что тогда несли наши чиновники - «внутренне дело Украины», хотя в Киеве и не скрывали, что новая химера направлена против России.

Восемь лет она укоренялась на Украине, в ВСУ и спецслужбах, подчинив и поставив себе на службу все ресурсы государства, уродуя умы и сознание людей.

Поэтому сейчас не должно и не может быть никаких полумер.

Худшее, что сейчас может произойти - это остановится на полдороге.

России не простят ее проявления силы и воли.

Это новый мир. Неизвестный, ответственный, без иллюзий.

Сейчас выйдут на свет и вскроются все слабости нашего общества, бюрократии, государства.

Это момент истины.

Мы пройдём через все испытания, оздоровимся как организм после тяжёлой болезни, скроем все нарывы, через боль и испытания очистимся и перейдём в новое качество.

Больше нет никаких шаблонов будущего, нет привычной картины мира.

Не на кого повесить ответственность за свою жизнь.

Нет привычных иллюзий.

Привычной, комфортной жизни.

За окном начинается рассвет новой эпохи.

Настоящей истории России»

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Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

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