Только война началась не сегодня, а в 2014 году

Восемь лет не прекращалась война. Не было никакого затишья
Фото: REUTERS
26 мая 2014 года Украина объявила, что началась "спецоперация по ликвидации боевиков". Бомбы полетели в донецкий аэропорт, в жилые дома, школы, в храмы, больницы. "Боевиками" оказались мирные люди.
Тысячи людей убиты. Почему молчали, когда самолеты и танки пошли в Донбасс?
Это было где-то далеко. Не верили. Не хотели смотреть новости, где были фото раненных людей, убитых, как хоронят маленьких детей. Тогда говорили: "Давайте не будем обсуждать эти новости, достали".
Восемь лет не прекращалась война. Не было никакого затишья. Может быть только в информационном поле. А на реальных полях война шла. Были Минские переговоры, которые ничего не изменили.
Новости о пустых полках в магазинах Донбасса, об очередях на заправках, о спешной эвакуации не удивляли. В таких репортажах не видели людей, не осознавали, как это сложить вещи в две сумки и уехать из дома, как вывозить стариков, детей?
Слезы и просьбы "остановите войну" не замечали.
Наверное, сложно сочувствовать.
Наверное, сложно осознавать масштаб бедствия.
Только когда сам находишься в зоне боевых действий, тогда начинается гул в ушах и паника, через короткое время включается здравый смысл.
Там нет мыслей о том, что запретят поездки в Европу, изменится курс валют и не будет возможности поесть заграничные сыры, шоколад, купить айфон.
В такие часы думаешь только о мире. А Донбасс не знает этого слова уже восемь лет.
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