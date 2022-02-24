Если Израилю можно отвечать Газе на обстрелы и захватывать Голанские высоты, то почему этого нельзя России?

Что будет в Израиле, если в один день запретить арабский язык и культуру с религией в арабских школах и детских садах и ввести им иврит и Тору? Фото: REUTERS

У нас рядом тут есть Газа. Она время от времени постреливает в нас ракетками. То же самое проделывала Украина с ДНР - постреливала ракетками последние восемь лет. И на вопросы: "Что вы творите, гады?" Они отвечали: "А что такова? Это они сами!"

Как только Газа начинает нас обстреливать, в Израильском обществе возникает вопрос: "А не войти ли нам в Газу и не заасфальтировать ли там дорожки, восстановив еврейские поселения?" Каждый раз мы отвечаем: "Ну знаете Европа нас не поймет, там же арабы и их жалко, а вот мы в один дом пульнули, а Европа нас в геноциде объявила". И нифига не делаем.

Россия восемь лет терпела эту… ерунду, при том что там были не какие то арабы, чуждые ей, а прямо вот русские люди со всеми вытекающими. Терпела-терпела и… устала, решив за асфальтировать дорожки и посадить цветы.

Вам не нравится решение России? Ну обнимитесь тогда с Лапидом и пусть из Газы к нам летят ракеты: это достойно и правильно и гуманно. Арабам ведь тяжело, а мы тут справимся.

Об аннексии.

Россия аннексировала Крым, где живет подавляющее число русских и который сотни лет России принадлежал. Это плохо. Европа возмущена, Америка - в шоке.

Израиль аннексировал Голаны просто потому что Сирия нас достала. А еще там красиво и удобное геополитическое положение. Мир в шоке, есть резолюция Совета Безопасности ООН, осуждающая Израиль в самых последних выражениях.

Давайте будем последовательны. Если нам не нравится аннексия чужих территорий, надо подать пример и освободить Голаны для прекрасной и свободолюбивой Сирии, ведь это ее исконная земля.

И напоследок об арабах

У нас их в Израиле 20% (на Украине русских гораздо больше). Скажите мне, что будет в Израиле, если мы в один день сойдем с ума и запретим арабский язык и культуру с религией в арабских школах и детских садах и введем им иврит и Тору? Я знаю - будет война через 15 минут. Мы все это знаем и поэтому даже не пытаемся сделать такую… ерунду.

Так скажите мне, почему вы не замечаете, что в Донецке, где живет 100% русских людей, уже к 2014 году не было ни одной русской школы? Почему мы вдруг считаем что там не будет войны при таком раскладе?

Если что, я: за цветы и дорожки в Газе, за израильские Голаны и за то, чтобы израильские арабы учили в своих школах арабский язык и Коран.

Но я не стану лицемерить и отказывать в этом праве России. Если можно нам, то и им тоже.

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