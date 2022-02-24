Специальная военная операция России по защите Донбасса. Главные итоги первого дня 24 февраля 2022 года

Средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя Фото: REUTERS

КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ БИЛИ СНАЙПЕРСКИ

По данным Минобороны РФ, ходе первого дня спецоперации удары российских Вооруженных сил высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" и другими средствами вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины (штабы, командные пункты, аэродромы, радиолокационные станции, склады боеприпасов и др). Все это значительно подорвало боевой потенциал украинских войск и лишило их возможности централизованного управления частями.

МИФ О НЕПОРАЖАЕМОСТИ "БАЙРАКТАРОВ" РАЗВЕЯН

Украинским ВВС нанесен серьезный урон. В ходе спецоперации сбиты два украинских истребителя Су-27, два штурмовика Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Байрактар ТБ-2».

Вместе с точечными ударами по аэродромам это существенно снизило поддержку украинских войск с воздуха.

ВОДА ДЛЯ КРЫМА

Российские части вышли к городу Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал, подача воды в Крым восстановлена. В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

ОБОРОНА ПРОРВАНА

Группировки Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) прорвали хорошо оборудованную, эшелонированную оборону вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвинулись на 6-8 километров.

ПОТЕРИ

Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России В результате ошибки в технике пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части.

В ТЕМУ

Что происходит на Украине: 10 ответов на главные вопросы

Спецкор kp.ru Александр Коц объяснил, почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации, и что будет с Украиной дальше (подробности)

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин начал военную операцию в Донбассе. Полный текст обращения президента 24 февраля 2022 года

Опубликован полный текст обращения Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года (подробности)

Главные фейки о военной операции в поддержку Донбасса

С началом спецоперации вооруженных сил РФ в поддержку Донбасса в сети появилось огромное количество видеороликов и сообщений, которые откровенно провоцируют и сеют панику. Большая часть из них - фейки (подробности)