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Политика24 февраля 2022 21:07

Лучше очистить Украину сейчас, чем ждать ядерной атаки, когда вырастут наши дети

Российские вооруженные силы и их союзники из ЛНР и ДНР показали пример тактического и оперативного искусства, отмечает спецкор "КП" Александр Бойко
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (31)Комментарии (31)(31)
Hачали уничтожать военные объекты ночью, когда там никого не было

Hачали уничтожать военные объекты ночью, когда там никого не было

Фото: EAST NEWS

ОБРАЗЦОВАЯ РАБОТА

- Ты ведь капитан российской армии, ну ты скажи, это война? - сегодня мне этот вопрос задали несколько раз по телефону.

- Але, да это щадящая война, операция по принуждению к миру, как в Грузии, - отвечал я устало.

- Ты, что не видел, какие взрывы на Украине? - возмущаются мои собеседники.

Попытаюсь ответить всем сразу.

То, что демонстрируют бойцы ЛНР и ДНР при огневой поддержке Сил специальных операций (ССО) армии России - это просто чудеса тактического и оперативного искусства. Что вижу я, как офицер запаса: начали уничтожать военные объекты ночью, когда там никого не было. Да так, чтобы не зацепить казармы и общежития, где может быть личный состав и семьи военнослужащих. Говорят, что кого-то даже успели предупредить!

Налицо отличная оперативная работа спецслужб с украинским командованием, которое отвечало за передний рубеж обороны. Украинцы сдали его сразу, после того, как в сторону отошли пограничники (более 40 из них сразу перешли на сторону России, чтобы не столкнуться с местью националистов).

Хорошо в Украинских городах поработала разведка. Были точно «подсвечены» все цели: беспилотники уничтожили все средства противовоздушной обороны, оружейные склады, танковые ангары, взлетные полосы военных аэродромов и запасы с топливом на них. Успели поднять четыре турецких ударных беспилотников «Байкатар» и вертолет, но их практически сразу «заземлили».

Кстати, военные аэродромы разбили не для того, чтобы никто не мог с них взлететь, а чтобы какие-нибудь дурни из Пентагона не смогли там сесть. Для их же безопасности.

А дальше все проще: есть тыл, есть фронт, где можно подавлять связь, системы управления и двигаться вперед.

ГДЕ ОСТАНОВЯТСЯ НАШИ ВОЕННЫЕ?

Думаю, что где захотят. Могут даже дойти до Польши. Но Европа может спать спокойно: нет задачи завоевывать даже Украину, не говоря уже о других странах. Есть лишь интерес отделить мирных жителей от тех, что все эти годы подталкивал Украину к войне с Донбассом и Россией. И не просто подталкивал, а последние десять лет наживался на этом и удовлетворял свои различные не совсем человеческие амбиции.

Отделять будут тщательно. Но Следственный комитет России, уверен, не допустит жесткой вендетты и проследит за законностью.

Также мы в России кровно заинтересованы в том, чтобы там не осталось никакого оружия, которое в любой момент могло бы попасть в руки националистов, фашистов, бандеровцев или просто каким-нибудь наркоманам-недоумкам, которые умудряются еще и ядерное оружие на Западе просить. Больше того, Европа должна молиться, чтобы вся эта вооруженная до зубов толпа националистов с «Джавелинами» не просочилась в Европу и не присоединилась к каким-нибудь экстремистам.

ЗА МИТИНГИ МОЖНО И ПОЛУЧИТЬ

В сети уже появилось немало граждан Украины и России с одинаково «светлыми лицами», что требуют - «нет войне». Либералы, которые никогда не желали мира гражданам России, всегда поощряли тех, кто лишал жителей Крыма воды и электричества, ставили под сомнение убийство мирных граждан Донбасса, и вдруг стали яростными миротворцами.

Следственный комитет России заметил призывы и напомнил про наказание за участие в несанкционированных митингах. Мир миру рознь: одно дело когда желание это обоюдное, а когда кто-то начинает по каждому поводу и без повода бряцать оружием и валять дурака, то заканчивается все примерно как на Украине.

К ВОЕННЫМ С УВАЖЕНИЕМ

Спасибо Сергею Шойгу, что мудро потребовал от подчиненных вести себя с украинскими военнослужащими уважительно. Да, в отличие от националистов они все-таки принимали воинскую присягу своему народу. Я помню в этот момент курсантов Львовского военно-политического училища (ЛВВПУ), у которых перед подписанием согласия принять новую присягу в 1991 году интересовались, а будут ли они стрелять в русских солдат, если вдруг потребуется. Такие тесты тогда прислали из Киева, где пришла новая власть.

И ребята тогда соглашались, так как на Украине жили родители, многие успели пустить корни: завести семьи и хозяйство. Они потом еще годы не могли примириться со своим выбором, когда Россия вдруг стала хорошеть.

У них в то время шли учения с инструкторами НАТО, служба в Ираке, за 30 лет они с натовцами воспитали в самостийной два поколения офицеров, которые сейчас занимают руководящие должности в Минобороны Украины. Им снова, возможно, придется делать выбор. Важно в этот раз их не оттолкнуть, а поддержать, чтобы они не совершили ошибку доверившись опять какому-нибудь дядюшке Сэму.

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