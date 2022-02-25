Лучше очистить Украину сейчас, чем ждать ядерной атаки, когда вырастут наши дети

Hачали уничтожать военные объекты ночью, когда там никого не было Фото: EAST NEWS

ОБРАЗЦОВАЯ РАБОТА

- Ты ведь капитан российской армии, ну ты скажи, это война? - сегодня мне этот вопрос задали несколько раз по телефону.

- Але, да это щадящая война, операция по принуждению к миру, как в Грузии, - отвечал я устало.

- Ты, что не видел, какие взрывы на Украине? - возмущаются мои собеседники.

Попытаюсь ответить всем сразу.

То, что демонстрируют бойцы ЛНР и ДНР при огневой поддержке Сил специальных операций (ССО) армии России - это просто чудеса тактического и оперативного искусства. Что вижу я, как офицер запаса: начали уничтожать военные объекты ночью, когда там никого не было. Да так, чтобы не зацепить казармы и общежития, где может быть личный состав и семьи военнослужащих. Говорят, что кого-то даже успели предупредить!

Налицо отличная оперативная работа спецслужб с украинским командованием, которое отвечало за передний рубеж обороны. Украинцы сдали его сразу, после того, как в сторону отошли пограничники (более 40 из них сразу перешли на сторону России, чтобы не столкнуться с местью националистов).

Хорошо в Украинских городах поработала разведка. Были точно «подсвечены» все цели: беспилотники уничтожили все средства противовоздушной обороны, оружейные склады, танковые ангары, взлетные полосы военных аэродромов и запасы с топливом на них. Успели поднять четыре турецких ударных беспилотников «Байкатар» и вертолет, но их практически сразу «заземлили».

Кстати, военные аэродромы разбили не для того, чтобы никто не мог с них взлететь, а чтобы какие-нибудь дурни из Пентагона не смогли там сесть. Для их же безопасности.

А дальше все проще: есть тыл, есть фронт, где можно подавлять связь, системы управления и двигаться вперед.

ГДЕ ОСТАНОВЯТСЯ НАШИ ВОЕННЫЕ?

Думаю, что где захотят. Могут даже дойти до Польши. Но Европа может спать спокойно: нет задачи завоевывать даже Украину, не говоря уже о других странах. Есть лишь интерес отделить мирных жителей от тех, что все эти годы подталкивал Украину к войне с Донбассом и Россией. И не просто подталкивал, а последние десять лет наживался на этом и удовлетворял свои различные не совсем человеческие амбиции.

Отделять будут тщательно. Но Следственный комитет России, уверен, не допустит жесткой вендетты и проследит за законностью.

Также мы в России кровно заинтересованы в том, чтобы там не осталось никакого оружия, которое в любой момент могло бы попасть в руки националистов, фашистов, бандеровцев или просто каким-нибудь наркоманам-недоумкам, которые умудряются еще и ядерное оружие на Западе просить. Больше того, Европа должна молиться, чтобы вся эта вооруженная до зубов толпа националистов с «Джавелинами» не просочилась в Европу и не присоединилась к каким-нибудь экстремистам.

ЗА МИТИНГИ МОЖНО И ПОЛУЧИТЬ

В сети уже появилось немало граждан Украины и России с одинаково «светлыми лицами», что требуют - «нет войне». Либералы, которые никогда не желали мира гражданам России, всегда поощряли тех, кто лишал жителей Крыма воды и электричества, ставили под сомнение убийство мирных граждан Донбасса, и вдруг стали яростными миротворцами.

Следственный комитет России заметил призывы и напомнил про наказание за участие в несанкционированных митингах. Мир миру рознь: одно дело когда желание это обоюдное, а когда кто-то начинает по каждому поводу и без повода бряцать оружием и валять дурака, то заканчивается все примерно как на Украине.

К ВОЕННЫМ С УВАЖЕНИЕМ

Спасибо Сергею Шойгу, что мудро потребовал от подчиненных вести себя с украинскими военнослужащими уважительно. Да, в отличие от националистов они все-таки принимали воинскую присягу своему народу. Я помню в этот момент курсантов Львовского военно-политического училища (ЛВВПУ), у которых перед подписанием согласия принять новую присягу в 1991 году интересовались, а будут ли они стрелять в русских солдат, если вдруг потребуется. Такие тесты тогда прислали из Киева, где пришла новая власть.

И ребята тогда соглашались, так как на Украине жили родители, многие успели пустить корни: завести семьи и хозяйство. Они потом еще годы не могли примириться со своим выбором, когда Россия вдруг стала хорошеть.

У них в то время шли учения с инструкторами НАТО, служба в Ираке, за 30 лет они с натовцами воспитали в самостийной два поколения офицеров, которые сейчас занимают руководящие должности в Минобороны Украины. Им снова, возможно, придется делать выбор. Важно в этот раз их не оттолкнуть, а поддержать, чтобы они не совершили ошибку доверившись опять какому-нибудь дядюшке Сэму.

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