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Политика27 февраля 2022 22:00

Рогозин: из-за санкций против России МКС может упасть на Америку, Индию или Китай

Глава Роскосмоса напомнил, что корректировка орбиты станции производится российскими двигателями
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
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Eсли сотрудничество закончится, то МКС может неуправляемо сойти с орбиты на США

Eсли сотрудничество закончится, то МКС может неуправляемо сойти с орбиты на США

Фото: REUTERS

Гендиректор нашей корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале рассказал, чем могут закончиться американские санкции в космической сфере. Президент США Джо Байден как раз заявил о них вечером 24 февраля.

- Вы хотите перекрыть нам доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения? Так вы это уже сделали вполне официально в 2014 году. Как вы заметили, мы, тем не менее, продолжаем делать свои космические аппараты. И будем их делать, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя, - заявил Рогозин.

Чиновник добавил, что Америка уничтожит «мировой рынок космической конкуреции», когда введет санкции на наши ракеты-носители с 1 января 2023 года.

- Вы хотите уничтожить наше сотрудничество на МКС? Так вы это уже делаете, ограничивая обмены между нашими центрами подготовки космонавтов и астронавтов. Или вы хотите самостоятельно управлять МКС? Может президент Байден не в теме, так объясните ему, что коррекция орбиты станции, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС", - напомнил глава Роскосмоса.

Рогозин заметил, что если сотрудничество закончится, то МКС может неуправляемо сойти с орбиты на США или Европу. Есть шанс, что 500-тонная станция упадет на Китай или Индию.

- Над Россией МКС не летает, поэтому все риски - ваши. А вы к ним готовы? – заочно спросил Рогозин.

Заметим, что МКС – крупнее российской станции «Мир», а она сгорела не полностью при затоплении в океане. То есть, и нынешняя, скорее всего, долетит до земли в виде обломков. Хотя большая часть конструкций буквально испарится от трения об атмосферу во время схода.

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