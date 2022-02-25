Эксперт объяснил, чем России грозят санкции против банков и ограничение экспорта технологий

Даже при $500 за тысячу кубометров газа у Европы возникли проблемы. А сейчас цена рвется к $2000 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции объявлены против крупнейших госбанков — Сбера и ВТБ. В течение месяца американские банки закроют им корреспондентские счета. После этого им ограничат проведение операций в долларах. Более мягкие санкции объявлены против дюжины других банков и компаний. Им запрещено занимать деньги за рубежом. Кроме того, введены частные санкции против некоторых чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, а также ограничения на поставки электроники и полупроводников для некоторых отраслей. При этом отключать Россию от SWIFT и накладывать санкции на экспорт нефти и газа в США не стали. Чем грозят нашей экономике объявленные Байденом меры? Об этом «КП» рассказал Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации.

- Чем грозят санкции против наших госбанков?

- Экономической сути они не имеют. Какие-то затруднения будут для международных расчетов и частных инвесторов. Но это не проблемы для инфраструктуры этих банков и осуществления расчетов, а также для сервиса, который они предоставляют для клиентов.

- США будут закрывать им корреспондентские счета в американских банках. Плюс хотят ограничить расчеты российских компаний в долларах, евро, фунтах и иенах. Как это повлияет?

- Для расчетов в иностранных валютах это принесет определенные проблемы. Скорость проведения операций снизится. А любое замедление не очень хорошо для клиентов банков. Что касается торговых операций. Допустим, вводятся ограничения на эти валюты. Но наши энергоносители должны поставляться по валюте контракта. Возникает проблема — каким образом другая сторона будет рассчитываться за наши поставки. Исключение России из энергетического рынка Европы невозможно. Ну что ж, тогда пусть расплачиваются с нами в рублях. Нам еще лучше. Но тогда европейцам придется их где-то покупать. А если не захотят расплачиваться, мы уйдем на азиатский рынок.

Санкции объявлены против крупнейших госбанков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- И цены на газ в Европе еще сильнее поднимутся. Они и так на исторических максимумах...

- Даже при $500 за тысячу кубометров у Европы возникли проблемы. А сейчас цена рвется к $2000. Знакомые рассказывают, что в Италии в пять раз выросла цена на газ для конечных потребителей. Там социальная напряженность уже нарастает. Почему-то принято считать, что создание препятствий для кого-то бьет только по стране, против которой вводятся санкции. Но, наказывая одних, они наказывают всех контрагентов. И косвенно бьют по потребителям, потому что страдает и промышленность, и население. Плохо отразимый удар для Европы.

- Но как это отразится на нас?

- Можно сравнить с тем, что произошло с Ираном. Против него тоже ввели санкции. И финансовые, и энергетические. Во-первых, внутри Ирана ничего не рухнуло. Во-вторых, вовне последствия удалось демпфировать, потому что Иран был меньше интегрирован в глобальный рынок. Но Россия — совсем другая история. И сейчас совсем другое время. Экономически ослабленная Европа. Противоречия, которые нарастают у США с другими партнерами. Растущая мощь Китая как экономического игрока.

- Байден заявил, что США на 50% ограничат экспорт высоких технологий в Россию. Как это по нам ударит?

- А вот это серьезная вещь. Мы существенно зависим от импорта технологий. В некоторых отраслях зависим фатально. Оборудование, микроэлектроника - в этих сферах мы сильно отстаем. Но опять же — те компании, которые поставляли нам технику, получали прибыль от этого. Продавали ее по рыночным ценам, а мы были надежным покупателем. Вопрос, захотят ли они лишаться клиентов. Понимая это, США решили ограничить экспорт лишь на 50%.

- Еще одна санкция — запретить некоторым нашим банкам и компаниям заимствования на внешних рынках. Что думаете по этому поводу?

- У нас раньше действительно шло активное кредитование компаний за счет дешевых внешних заимствований. Но после 2008 года иностранные займы стали сокращаться. А восемь лет назад их и так ограничили. Теперь у нас проблем во внешних займах нет. Резервов давно больше, чем долгов. Наоборот, есть избыточная ликвидность. Проблема в другом — как эти деньги довести до заемщиков внутри страны. Это внутренняя проблема. Доступ бизнеса к кредитам сокращается из-за роста ключевой ставки.

- Байден заявил, что откроет стратегические запасы нефти, чтобы защитить интересы американских граждан… Как это отразится на стоимости нефти?

- Все зависит, на какой рынок он их будет поставлять. Если на внешний — одна история. Но скорее всего — на внутренний. Осенью в США выборы. А американский избиратель, как известно, голосует, исходя из цен на бензин.

- Ваше резюме по объявленным санкциям?

- Из всего сказанного я не увидел ничего ошеломляющего или неожиданного. Ничего того, что бы не обсуждалось и не было просчитано. Ничего того, что бы фатально повлияло на нашу экономику. Более того, я вижу реальные механизмы противодействия этому сценарию.

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