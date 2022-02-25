Раскрыта причина, зачем Россия начала спецоперацию на Украине

Дискуссия случилась довольно бурная, - поделился с “Комсомольской Правдой» своими впечатлениями глава Совета Валерий Фадеев. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В четверг, 24 февраля, прошло заседание президиума Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России.

- Дискуссия случилась довольно бурная, - поделился с “Комсомольской Правдой» своими впечатлениями глава Совета Валерий Фадеев. - Некоторые коллеги предлагали выступить с заявлением Совета, в котором бы содержался «призыв к миру», а, фактически, к прекращению, свертыванию специальной военной операции. Другие члены совета возразили: “А где же вы, господа, были, когда многие годы в Донбассе убивали тысячи людей. Что же вы не призывали тогда к прекращению боевых действий?»

И очень серьёзная дискуссия прошла...

- В чем выражалась лично ваша позиция?

- Что касается меня, моя позиция - вполне жесткая.

Понимаете, война никому не нравится и никому не хочется войны. Но, если сейчас не предпринимать то, что предпринимает Путин, то закончится все может совсем плохо. И, собственно, это мое выступление и есть сейчас на сайте.

- Я надеюсь, само заседание президиума у вас прошло мирно?

- Да, это абсолютно демократическая, открытая дискуссия.

- Ну, мало ли...

- Нет, понимаете, это - не какая-то драка. Это - дискуссия. Тем более, что сейчас все происходит дистанционно, в Zoom. (иронизирует)

- То есть, безопасно...

ЧТО СКАЗАЛ ФАДЕЕВ НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА СПЧ

«Есть очень серьезная недооценка частью российской интеллигенции военной угрозы со стороны НАТО. Когда Президент говорит о подлетном времени, некоторые хихикают. Я вам напомню, что Карибский кризис был связан с подлетным временем. Тогда ядерная война чуть не началась. Американцы установили ракеты в Турции, а это существенно дальше, чем Украина – на тысячу километров. Когда советские ракеты стали устанавливать на Кубе, американцы испугались. А тут хихикают: ну подумаешь, что 10-15 минут для американских ракет, что 4-5… Как сказал Путин, у нашей шеи нож. Во-первых, не 15 минут, а 30 минут – подлетное время с американской территории до России. И все боевые системы России и США заточены под эти 30 минут. За 30 минут можно принять решение, мы в состоянии совершить ответный удар, и на этом держится мировая система военной стабильности. А если 4 минуты, то мы не нанесем ответного удара. Придут американские генералы к своему президенту и скажут, что раньше у нас в случае ядерной войны погибло бы 100 или 200 миллионов американцев, и это недопустимо. Это неприемлемые потери. А теперь, если мы ударим по русским первыми, то, скажем, 10 миллионов. И это уже не так страшно. Такая ситуация нарушит мировой баланс сил. Продвижение же военной инфраструктуры НАТО на Восток – это подготовка к войне. Путин об этом говорит много лет. Ответ Путина – уничтожение инфраструктуры НАТО на территории Украины. Это война не с украинским народом, это война за наше будущее, за нашу свободу. Это могла быть не Украина. Просто Украина как несостоявшееся государство очень удобный инструмент для реализации задач НАТО, о которых я сказал. Это могла быть Белоруссия, если бы по-другому развернулась история в 1990-х годах. Если бы с нами не собирались воевать, то не передвигали бы инфраструктуру НАТО к нашим границам. 600 километров от Харькова до Москвы. И до моей родной Татищевской дивизии, я в ней служил, где 120 ракет в шахтах, - 600 километров. Ни одна ракета не успеет взлететь из Саратовской области, если будут их ракеты на расстоянии 600 километров. Они будут уничтожены. Конечно, война – это ужасно. Не дай Бог будут большие жертвы. Но сказать сегодня «Мы за мир» - значит сказать «Мы за капитуляцию».

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

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