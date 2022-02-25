Бастрыкин встретился с беженцами Донбасса в Ростовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Ростовскую область провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений, совершенных ВСУ в отношении мирного населения ДНР и ЛНР.

Подчиненные проинформировали главу СК России о том, что, по данным на 24 февраля 2022 года, более 105 тысяч человек прибыли из Донбасса в Россию, и свыше 6 тысяч - только на территорию Ростовской области.

- Всем оказана помощь, дети направлены в детские сады и школы, офицеры СК России допрашивают прибывших, устанавливаются все факты совершения в отношении них преступлений, - доложил о работе с беженцами и.о. руководителя следственного управления по Ростовской области Станислав Ковалев.

Бастрыкин лично пообщался с людьми в пункте временного размещения беженцев. В разговоре затронул вопрос защиты прав детей. Поручил всем образовательным учреждениям СК России, в том числе кадетским корпусам и классам, подготовиться для принятия на обучение несовершеннолетних, прибывших из Донбасса. Кроме этого, он указал на необходимость проработки вопроса с атаманом Всероссийского казачьего общества Николаем Долудой о возможности принятия прибывших из ЛНР и ДНР детей на обучение в казачьи корпуса.

Председатель СК России обратился к пострадавшим беженцам с просьбой помочь российскому следствию и дать весь объем показаний для формирования доказательственной базы.

- Мы знаем имена преступников, с 2014 года мы расследуем уголовные дела, но в суде нужны доказательства, поэтому необходимы сведения от вас. Также я поставил задачу подчиненным оказывать вам всю необходимую помощь, - заверил Бастрыкин.

Александр Иванович дал ряд конкретных указаний, в том числе – оперативно завершить расследования. Он подчеркнул, что судебный процесс над украинскими военными преступниками, жертвами которых стали мирные граждане, в том числе женщины и дети, обязательно должен состояться.

И поручил подчиненным изучить международный опыт, а также использовать методики, которые уже успешно применяются при расследовании уголовных дел о геноциде времен Великой Отечественной войны.

СПРАВКА "КП"

По данным Следственного комитета России с 2014 года возбуждено 481 уголовное дело о событиях на Украине и Донбассе. В числе фигурантов - представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур Украины, в рамках уголовных дел к ответственности привлекаются 180 лиц. В ходе вооруженного конфликта на Донбассе ранения получили не менее 5,5 тысяч мирных жителей, погибли более 2,6 тысяч граждан, уничтожено более 2,2 тысячи объектов инфраструктуры. Главной причиной жертв среди гражданского населения стали обстрелы со стороны правительственных сил Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения. За весь период следствия допрошены более 146 тысяч человек, признаны потерпевшими более 22 тысяч человек, в том числе порядка 2,4 тысячи несовершеннолетних. Только за последние дни зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела.