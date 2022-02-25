Специальная операция России в Донбассе 25 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Последние новости о специальной операции России в Донбассе на 25 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Президент России выступил 24 февраля с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе.

Решение о проведении спецоперации было принято в целях обеспечения долгосрочного мира в регионе, оккупация территорий Украины не входит в планы Москвы, подчеркнул верховный главнокомандующий. Россия не может чувствовать себя в безопасности, а также развиваться и существовать с постоянной угрозой, которая исходит от активно вооружающейся Украины, территория которой осваивается Североатлантическим альянсом. Особенно после заявлений о перспективе создания атомного оружия.

Весь день вооруженные силы ДНР и ЛНР при артиллеристской поддержке российских вооруженных сил вели наступательную операцию. К вечеру в Министерстве обороны РФ подвели первые итоги спецоперации за 24 февраля: ударами высокоточных крылатых ракет удалось уничтожить 83 объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе аэродромы, штабы, узлы связи, склады боеприпасов, а также подавить ПВО. Удары наносились по военным целям, были предприняты все меры, чтобы избежать урона гражданской инфраструктуре. Союзные соединения народной милиции Луганской и Донецкой республик при поддержке российской артиллерии и авиации взломали оборону ВСУ в Донбассе, продвинувшись на 7-8 километров. Российские части вышли к городу Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал, подача воды в Крым восстановлена.

Россия призывает украинских военнослужащих сложить оружие и разойтись по домам.