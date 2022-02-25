Дочь Константина Меладзе пожаловалась на проблемы с психикой из-за ухода отца к Вере Брежневой

Лия долго сердилась на отца, который бросил ее мать ради Веры Брежневой. Лишь недавно девушка смогла простить родителя и наладить с ним отношения. Фото: кадр видео.

Константин Меладзе уже семь лет счастлив в браке с певицей Верой Брежневой. Общих детей у супругов пока нет. В предыдущем браке с участницей конкурса красоты «Мисс Украина» Яной Сумм у композитора родились трое детей. Младшая дочь продюсера, 17-летняя Лия сейчас покоряет шоу-бизнес. Девушка принимает участие в украинской версии шоу «Голос». В эфире программы «ЖВЛ» наследница музыканта призналась, что получила серьезную психологическую травму, когда отец ушел из дома.

Лия долго сердилась на Константина Меладзе, который бросил ее мать ради Веры Брежневой. Лишь недавно девушка смогла простить родителя и наладить с ним отношения.

- На моей психике это сильно отразилось. Когда ты не совсем понимаешь, что может огорчить, что разозлить. У нас вся семья достаточно тревожная. Я просто всегда ожидала, что случится что-то плохое, - призналась Лия.

Девушка очень признательна маме, которая после ухода мужа сохранила самообладание и сумела внушить детям, что отец по-прежнему их любит. Яна успокаивала детей и говорила, что отношения взрослых всегда остаются между взрослыми, и если кто-то разводится, дети страдать не должны. Эти слова мамы помогли девочке пережить стресс.

- Мама четко дала понять: когда разводятся родители, дети не разводятся. Я хотела, чтобы они были счастливы, - говорит Лия.

Наследница Меладзе вспомнила, что мама никогда не плакала и не грустила при детях. Отец всегда оставался на связи, Лия могла приехать к нему в любой момент. Это примирило девушку с разводом родителей.

- Я могла приехать к нему в любой момент и не чувствовала себя брошенной или кинутой, - сообщила Лия Меладзе.

17-летняя Лия сейчас покоряет шоу-бизнес. Девушка принимает участие в украинской версии шоу «Голос». Фото: Инстаграм.

Константин Меладзе заботится о Лие, ее сестре Алисе и брате Валере. Мальчик родился в 2004 году и первые годы хорошо развивался. Однако три года спустя врачи поставили ему диагноз – аутизм. Жена артиста взвалила всю заботу о сыне на себя, поскольку это заболевание не лечится - его можно только корректировать. Яна много занимается с мальчиком, развивает и обучает его.

- Иногда это горе, а в каком-то моменте - счастье. Мы все его очень любим, он хороший мальчик, любвеобильный, эмоциональный, - рассказала Лия. - Нам очень повезло, что мы можем нанять ему няню, открыть специальный центр, чтобы Валерка там учился.

Ранее бывшая жена Константина Меладзе предположила, что ее муж мог не справиться с давлением из-за болезни сына.

- Думаю, родителям, которые столкнулись с подобной проблемой, знакомо чувство страха, беспомощности перед горем, стыда. Наше общество «инаковых» не принимает, не признает. Но когда у ребенка появляются первые успехи, просыпается надежда, вера — и вот тогда начинается новая точка отсчета подлинных побед и светлой гордости за своего ребенка, - говорила Яна.