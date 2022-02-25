Сати Казанова рассказала, какие четыре недостатка русских бесят ее мужа-итальянца

Сати Казанова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2017 году экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Супруги живут в Москве и, по словам Сати, ее мужу нравится в России. Однако Стефано до их пор не смог привыкнуть к разнице в менталитете. Певица назвала четыре минуса русских людей, которые страшно раздражают ее мужа-итальянца: это хамство, непунктуальность, необязательность и пофигизм.

Уроженец солнечной Италии также с трудом привыкает к хмурому московскому климату.

- Самое сложное для него — это недостаток солнечных дней. В прошлом году он даже считал, сколько дней подряд солнце не выходило! В остальном же ему нравится в России, - рассказала Казанова порталу Wday.ru.

Сати много путешествует по России вместе с мужем. Певица гастролирует по стране и берет Стефано с собой. Супруги часто выезжают и в Европу, и там артистку тоже далеко не все устраивает.

- Например, во Франции ничего не найти для вегетарианцев. На завтраке в итальянских отелях там просто нечего выбрать, - призналась Казанова, которая давно отказалась от мяса и многих аллергенных продуктов.

В 2017 году экс-солистка группы «Фабрика» вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Фото: Инстаграм.

Недавно Сати объявила о том, что собирается эмигрировать из России. Казанова хочет постепенно закончить дела в России и переселиться на родину мужа. Певица рассказала, что они с супругом купили дом в Италии. Однако поскольку в России у Сати работа и основной источник дохода, они много времени проводят в Москве. Со временем артистка хочет быть более «независимой территориально от России».

- У нас в Италии был дом, и, скорее всего, большую часть жизни мы проведем там. Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты — все это связано пока еще в большей степени с Россией. Я часто употребляю слово «пока», что говорит о том, что со временем я буду все больше и больше становиться независимой территориально от России, а значит, меня ничего держать не будет, - рассказала Сати.

До встречи со Стефано певица несколько лет состояла в отношениях с состоятельным мужчиной. В 2011 году богатый покровитель подарил Сати роскошную трехкомнатную квартиру в элитном доме, расположенном рядом с «Мосфильмом», которую он обставил эксклюзивной мебелью от Versace. Имя возлюбленного Сати не называла - лишь говорила, что он живет за границей и в Москве бывает наездами. Однако СМИ быстро вычислили, что покровителем Сати стал казахский миллиардер Тимур Кулибаев. Его состояние Forbes оценивает в 3 миллиарда долларов.

По словам Сати, ее избранник был женат, но она так сильно влюбилась, что долго терпела статус любовницы и даже была готова стать его младшей женой.

- Я не могу сказать его имя, так как он был женат, да и сейчас в браке. Однако я очень любила этого человека, даже планировала родить ему ребенка, - рассказала артистка в программе «Секрет на миллион». - С ним я была, как нежный цветок. Он дарил мне бриллианты, потом приобрел машину. Через полтора года подарил мне квартиру, я была так ему благодарна! Думаю, его супруга догадывалась обо всем происходящем, ведь у таких влиятельных людей всегда есть кто-то на стороне.