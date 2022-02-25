Последние новости о ситуации вокруг Украины на 25 февраля 2022 года: Зеленский объявил полную мобилизацию, Европа и США ввели санкции, СК завел дела за обстрел Ростовской области

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 25 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Наступление по всему фронту

В Минобороны России сообщают, что армии ЛДНР за день продвинулись на 6-8 километров. Республиканским отрядам помогала наша артиллерия и авиация. Российские передовые отряды вышли к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал, вернув подачу воды на полуостров. Все поставленные на день задачи выполнены.

Потери ВСУ

С начала войны уничтожено 83 крупных объекта украинских войск, сбито два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре беспилотника «Байрактар ТБ-2» армии Незалежной.

Следующая станция - бомбоубежище

Метрополитены Харькова и Киева превратились в большие бомбоубежища. Жители городов спускаются под землю с вещами и домашними питомцами, чтобы переночевать, не опасаясь за свою жизнь.

Следствие идет

Следственный комитет завел уголовные дела после обстрела Ростовской области. Ведомство сообщает о попадании 14 снарядов. Как минимум, разрушено одно здание погранслужбы ФСБ.

Беженцы

С начала эвакуации из ЛДНР в Россию приехало 105 тысяч человек. В СК рассказали о 5,5 тысячах раненых и 2,6 тысячах убитых мирных жителей на Донбассе с 2014 года.

Реакция США

Джо Байден заявил, что Россию пока не будут отключать от SWIFT. Но США вводят санкции против наших крупнейших банков: Сбера, ВТБ, Газпромбанка, Открытия, Совкомбанка, Новикомбанка. Акции Сбера рухнули более, чем на 40% с начала военной операции. Персональные санкции ввели против сыновей спецпредставителя президента Сергея Иванова, секретаря Совбеза Николая Патрушева и главы Роснефти Игоря Сечина.

Всеобщая мобилизация

Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. В течение 90 дней под ружье должны поставить всех резервистов в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской областей и в городах Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Киев.

Авиакатастрофа

В Воронежской области разбился транспортный военный самолет Ан-26. В Минобороны сообщили, что он перевозил грузы. Экипаж погиб. По предварительной информации, причиной трагедии стал отказ техники.

Санкции ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новых санкциях ЕС: «Мы нацелимся на стратегические отрасли российской экономики, заблокировав им доступ к ключевым для России технологиям и рынкам. Мы ослабим экономическую базу России, и ее способность к модернизации. А кроме того, мы заморозим российские активы в Евросоюзе и закроем доступ российских банков на европейские финансовые рынки».

Переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину и потребовал прекращения войны на Украине. В ответ российский лидер «исчерпывающе разъяснил» причины военной спецоперации в соседней стране.

Америка не будет посылать войска

В Вашингтоне заявили, что американские войска не собираются защищать Украину. При этом, переговоров с Путиным пока не будет.

Остановили музыку

Концертный зал Карнеги-Холл в Нью-Йорке отменил выступления российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева.