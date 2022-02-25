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Политика25 февраля 2022 1:07

Хакеры Anonymous объявили России войну

Киберпреступники взяли ответственность за атаку сайта телеканала RT
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Киберпреступники взяли ответственность за атаку сайта телеканала RT

Киберпреступники взяли ответственность за атаку сайта телеканала RT

Фото: Shutterstock

Международная группа хакеров Anonymous объявила России "кибервойну".

«Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», - написали компьютерные преступники в своем твиттере.

Судя по хештегу #Ukraine, «анонимы» ополчились на нас за спецоперацию на Украине.

Телеканал RT сообщил, что на его сайты с вечера 24 февраля идут DDoS-атаки. То есть, создается огромное количество попыток открыть страницы, перегружающие мощности серверов. Порядка 27% адресов, участвующих в нападении на государственный канал, находятся в Америке.

Вечером в четверг с перебоями работал сайт Кремля, российского правительства, Думы и Совфеда.

Anonymous – Анонимы – это объединение небольших хакерских групп по всему миру. Киберпреступники известны своими масштабными атаками на государственные интернет-ресурсы и частные корпорации.

В 2010 году после ареста Джулиана Ассанжа Anonymous нарушили работу PayPal, Visa, Mastercard. Хакеры взломали сайты шведского правительства, прокуратуры и адвоката, представляющего двух шведок, по обвинению в изнасиловании которых Ассанжа арестовали.

В 2012 году киберпреступники парализовали сайт Европарламента.

В 2015 году Anonymous после терактов в Париже взломали 5 тысяч аккаунтов членов террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России.

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