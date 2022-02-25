Хакеры Anonymous объявили России войну

Киберпреступники взяли ответственность за атаку сайта телеканала RT Фото: Shutterstock

Международная группа хакеров Anonymous объявила России "кибервойну".

«Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», - написали компьютерные преступники в своем твиттере.

Судя по хештегу #Ukraine, «анонимы» ополчились на нас за спецоперацию на Украине.

Телеканал RT сообщил, что на его сайты с вечера 24 февраля идут DDoS-атаки. То есть, создается огромное количество попыток открыть страницы, перегружающие мощности серверов. Порядка 27% адресов, участвующих в нападении на государственный канал, находятся в Америке.

Вечером в четверг с перебоями работал сайт Кремля, российского правительства, Думы и Совфеда.

Anonymous – Анонимы – это объединение небольших хакерских групп по всему миру. Киберпреступники известны своими масштабными атаками на государственные интернет-ресурсы и частные корпорации.

В 2010 году после ареста Джулиана Ассанжа Anonymous нарушили работу PayPal, Visa, Mastercard. Хакеры взломали сайты шведского правительства, прокуратуры и адвоката, представляющего двух шведок, по обвинению в изнасиловании которых Ассанжа арестовали.

В 2012 году киберпреступники парализовали сайт Европарламента.

В 2015 году Anonymous после терактов в Париже взломали 5 тысяч аккаунтов членов террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России.