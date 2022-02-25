«Ни один снаряд не попадет в спину русского солдата»: Мишустин обсудил поддержку России с коллегами по ЕАЭС

Казахстан. Нур-Султан. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания Евразийского межправительственного совета. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

24 февраля, в день начала военной спецоперации России на Украине, премьер Михаил Мишустин отправился с двухдневным визитом в Казахстан. В Нур-Султане премьера поджидали его коллеги по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) - премьеры Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии. Заседание Евразийского межправсовета в узком составе длилось почти три часа за закрытыми дверями (обычно подобные заседания длятся не больше часа). Было понятно, что на этот раз Мишустин обсуждает с партнерами по ЕАЭС не только дальнейшую интеграцию, но и ситуацию на Украине, и делает все, чтобы заручиться поддержкой партнеров. Отдельно на полях межправсовета Мишустин провел двусторонние встречи.

- В силу того, что на восточном фланге НАТО идут непрекращающиеся накопления сил и средств НАТО, белорусские вооруженные силы, другие воинские формирования обеспечивают безопасность на западных рубежах Союзного государства. И как сказал президент, ни одна пуля и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата, - сказал Михаилу Мишустину премьер Белоруссии Роман Головченко.

Мишустин в свою очередь заметил, что укрепление интеграции России и Белоруссии станет лучшим ответом на санкции Запада.

- Наша сегодняшняя встреча здесь нацелена на то, чтобы укреплять наши интеграционные процессы, связи в формате Евразийского экономического союза, обеспечить развитие торгово-экономического сотрудничества. Это не всем нравится, страны Запада пытаются нас разобщить, но своим присутствием здесь мы отвечаем всем, что мы вместе и продолжаем процессы евразийской интеграции, - сказал Мишустин на встрече с председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым.

Мишустин также пообещал, что скоро будут сняты все ограничения авиасообщения с Киргизией, так как ситуация с коронавирусом улучшается. Мишустин отметил, что уже более 170 рейсов в неделю осуществляется по 50 маршрутам.

Премьер Казахстана Алихан Смаилов поблагодарил Россию за помощь по борьбе с январскими беспорядками в стране и заверил, что Казахстан намерен всячески развивать экономическое сотрудничество с Россией.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время встречи в рамках заседания Евразийского межправительственного совета. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В пятницу утром перед заседанием межправительственного совета в расширенном составе Михаил Мишустин посетил главный православный храм в Казахстане - кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы.

На расширенном заседании главы правительств стран ЕАЭС договорились наращивать инвестиционное и промышленное сотрудничество.

- Мы продолжим усовершенствовать общий рынок, устранять барьеры для четырех свобод движения: товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что объем товарооборота между странами ЕАЭС в январе-ноябре 2021 года увеличился на треть.

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