Новая российская вакцина от коронавируса защитит от «дельты», «омикрона», и «уханьского» штамма

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Минздрав одобрил проведение I и II фаз клинических исследований новой вакцины, направленной на профилактику COVID-19. Препарат разработан в Центре имени Гамалеи и основан на вирусоподобных частицах с элементами S-белка от трех штаммов - «уханьского», «дельты» и «омикрона». Поможет ли новая вакцина победить мутирующий коронавирус окончательно? Об этом «Комсомолка» спросила у Николая Крючкова, иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании.

- Такая конструкция препарата действительно может улучшить его эффективность, - говорит Николай Крючков. – Но сказать, что отличие будет кардинальным от существующих моновалентных вакцин, я не могу. Это не первая российская субъединичная рекомбинантная вакцина, разработанная на вирусоподобных частицах. Есть еще «Бетувакс–КоВ – 2». Я думаю, в институте Гамалеи увидели перспективность такого подхода. Однако если в вакцине использовать три валента, вместо одного, то это резко увеличивает себестоимость препарата, кроме того, вакцина будет еще дороже, если не использовать соединительные вещества, а делать ее только белковой.

Эксперт предполагает, что стоимость производства новой вакцины может оказаться дороже, чем выпуск уже существующих в массовом применении вакцин. Однако она может быть привлекательной для тех, кто не хочет прививаться доступными сейчас препаратами.

- Смысл подобных субъединичных рекомбинантных вакцин в том, что они мягкие, не содержат генетического материала, убитых или ослабленных вирусов, и при этом обеспечивают достаточный иммунный ответ, и пригодны для массового производства, - подчеркивает Николай Крючков.

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