Покинувший пост украинский пограничник: Думали, новый президент войну прекратит, а он этого не сделал

На кадрах снятых сотрудниками ФСБ за столом на пограничном пункте "Джанкой" в Крыму сидят 16 украинских военнослужащих, которые не стали стрелять.

- Нормально обращались не били, не орали на нас, - делится первыми впечатлениями о нахождении в России военнослужащий в камуфляжной куртке без знаков отличия.

На кадрах снятых сотрудниками ФСБ за столом на пограничном пункте "Джанкой" в Крыму сидят 16 украинских военнослужащих, которые не стали стрелять. На столе сухой паек российских Вооруженных сил России. После обеда они звонят родственникам домой, переживают только за них, плачут.

- Мой прадед боролся с фашизмом, а сейчас этот фашист на Украине, я это не приемлю, - чеканит один из них.

Другой украинский пограничник просто объясняет, почему не стал стрелять в российских военнослужащих: Мы надеялись, что выберем президента, который войну прекратит, а он этого не сделал.

Напомним, 24 февраля, в 13.00 все украинские пограничники покинули свои посты, не оказав никакого сопротивления.

- В 11.15 в пункт пропуска "Троебортное" Пограничного управления ФСБ России по Брянской области прибыли 26 военнослужащих Государственной пограничной службы Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории Украины. А в пункт пропуска "Джанкой" в Крыму около 12.10 пришли 16 пограничников. Они отказались проходить дальнейшую службу на территории Украины, - сообщили о перешедших на нашу сторону украинских пограничниках в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что контрнаступление Народной милиции народных республик ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил уже прорвало передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ.

В Минобороны подчеркивают, что Вооруженные силы России никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Удары высокоточным оружием производятся только по военной инфраструктуре, объектам ПВО, военным аэродромам, авиации ВСУ.

В социальных сетях появилось множество фейков и провокаций в стилистике "Белых касок", когда разрушенные объекты (которых и без боевых действий на территории Украины было достаточно) выдают за уничтоженные бойцами подразделений ЛНР и ДНР.

- Гражданским лицам, мирным жителям Украины ничего не угрожает, - заявили в Минобороны России.

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