Концерт Земфиры в день начала военной спецоперации обернулся скандалом

Певица Земфира во время выступления. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Этого шоу поклонники ждали долгих пять лет: 24 февраля Земфира выступила в столичном концертном зале перед восьмитысячной аудиторией. Звезда два часа пела живьем: старые хиты "Искала" и "Маечки", которые перекрикивала публика, чередовались с песнями из нового альбома "Бордерлайн". "Это лучшее завершение зимы", "Концерт Земфиры - единственная хорошая новость в этот ужасный день", - пишут в соцсетях преданные поклонники.

Однако, в адрес рокерши звучат не только благодарности: кадры многотысячного шоу вызвали громкий скандал в соцсетях. Страницы Земфиры и Ренаты Литвиновой атакуют пользователи, возмущенные тем, что концерт состоялся в первый день военной спецоперации на Украине, когда многие звезды отказались выходить на сцену.

"Всегда восхищалась вашим творчеством, но петь и танцевать, когда летят снаряды?!", "Музыка выше политики, только когда вы не спите в холодном бомбоубежище", "Отмените все концерты, имейте совесть!", - соцсети звезды завалены гневными комментариями.

Все эти сообщения певица не могла оставить без ответа. На своей странице "ВКонтакте" глубокой ночью она опубликовала эмоциональное обращение к публике.

- Так или иначе, это случилось. Спасибо, что пришли, это был тяжелый день для всех. Думаю, мы все представляли себе эту встречу по-другому, - написала певица в полночь, а спустя три часа выложила новый пост, куда более путаный.

Зачем-то артистка вспомнила, как в четыре года родители отвели ее в музыкальную школу. Как в пять ее назначили солисткой в хоре. Как в шесть она начала заниматься спортом, но выбрала музыку.

- С тех пор я прошла длинный путь. Я все знаю про себя, знаю, что дико профессиональный человек, и равных мне в профессионализме в принципе нет. Я прошу прощения у коллег, но это правда, - написала певица.

Тем временем, уже завтра у Земфиры состоится второй концерт в Москве. Об отмене или переносе шоу певица не сообщала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Земфире 45: Стала звездой, потеряла братьев и родителей, вернулась с новым альбомом, заявила об уничтожении профессии (подробности)