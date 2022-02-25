Сергей Лавров: Освободившись от неонацистского гнета, жители Украины свободно определят свое будущее

Министр иностранных дел России провел встречу с коллегами из ЛНР и ДНР. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает сегодня, 25 февраля, главу МИД Луганской народной республики Владислава Дейнего и замглавы МИД Донецкой народной республики Сергеем Пересадой. Встреча посвящена обсуждению практических вопросов в связи с подписанием Договоров о мире и сотрудничестве России с народными республиками и установлению дипломатических отношений с ними.

Сергей Лавров заявил, что признание независимости ЛНР и ДНР стало знаменательным событием:

- Оно подвело черту под 8 годами страданий, когда население республик подвергалось издевательствам и обстрелам со стороны киевского режима, - сказал глава МИД России.

Лавров напомнил, что бывший премьер Украины Яценюк называл население Донецкой и Луганской республик «нелюдями», а нынешний президент Украины Зеленский – «особями». Запад при этом все это время закрывал глаза на военные преступления киевского режима и молчаливо поощрял бурное становление неонацизма и русофобии на Украине. Это и привело Украину к трагедии, добавил Лавров.

- Президент Путин принял решение о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы освободившись от этого гнета, украинцы сами свободны смогли бы определить свое будущее, - подчеркнул министр.

Глава МИД ЛНД Владислав Дейнего на встрече представил книгу «Расстрелянное детство Донбасса», в которой собраны свидетельства о военных преступлениях киевского режима.

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