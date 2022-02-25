В Москве умерла автор книги "Ленинград, твой подвиг бессмертен!" Нина Крючкова

Нина Крючкова в 2018 году. Фото: Пелагия Замятина, ugorizont.ru

Нина Федоровна Крючкова была жителем блокадного Ленинграда, почётным ветераном и председателем совета жителей блокадного Ленинграда в Южном округе Москвы. Женщина стала создателем книги «Ленинград, твой подвиг бессмертен!», на издание которой выделил грант Президент РФ Владимир Путин. Несколько дней назад Нина Федоровна ушла из жизни. Ей было 83 года.

— В своей квартире в Северном Чертаново скончалась 83-лентяя женщина, об этом рассказали её близкие, — сообщил источник kp.ru

Нина Федоровна Крючкова была совсем ребёнком, когда ей пришлось столкнуться с ужасами войны и голода. Но в память трёхлетней девочки навсегда врезались мать и старшая сестра, которые еле держались на ногах. Сестра на санках таскала воду из Невы, а мама стояла в очередях за куском хлеба. Кроме маленькой Нины, им приходилось ухаживать за бабушкой, дедушкой и маленьким братом Васей. Не все они смогли пережить блокаду. Но Нине Федоровне повезло, её вывезли сначала на Кавказ, подальше от войны, затем в Саратов, там она осела. А после войны, отучившись в институте, перевелась в Москву. Здесь до 70 лет она работала доцентом Международной академии предпринимательства и инноваций. И всё это время её не отпускали воспоминания об ужасах блокады.

Но выходить на пенсию Нина Федоровна не собиралась, она стала председателем совета жителей блокадного Ленинграда в Южном округе Москвы и продолжила передавать память юным поколениям. Женщина провела сотни встреч со старшеклассниками многих московских школ. В Музее героев боевой и трудовой славы Южного округа Нина Федоровна оформила два стенда — «Память нужна живым» и «Возрожденный Ленинград». Она собирала редкие фотографии блокадного Ленинграда и истории людей, а затем выпустила книгу "Ленинград, твой подвиг бессмертен!". На её издание был выделен президентский грант.