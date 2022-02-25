Российские олигархи за день потеряли $38 млрд из-за ситуации на Украине: Рейтинг самых обедневших богачей

Больше всего убытков понес совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Тяжко быть российским олигархом. Вроде, ничего плохого ты за сегодня не сделал, а лишился сразу нескольких миллиардов долларов! И таких «потерпевших» у нас много. Начало военной спецоперации на Украине для владельцев акций российских компаний стало невиданным «Черным лебедем» (редкое, непредсказуемое событие. - бирж. яз.). День 24 февраля вошел в историю как самый худший в истории фондового рынка. Индекс Мосбиржи (суммарная стоимость акций российских компаний) рухнул на 33,3%. А следом сдулись капиталы держателей этих самых акций.
Forbes подсчитал, что крупнейшие российские ресурсные компании в этот четверг потеряли $38,162 млрд. Не помогла даже дорогая нефть.
Самые большие потери — у владельцев крупнейших нефтегазовых компаний. Больше всего убытков понес совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Он лишился $5,4 млрд. или пятой части своего состояния, которое теперь составляет $19,5 млрд.
Остальных тоже потрепало основательно. Публикуем «горячую пятерку» бизнесменов, у которых «Черный лебедь» унес больше всего денег.
Антирейтинг богачей: Сколько потеряли олигархи 24 февраля 2022 года
1. Вагит Алекперов, совладелец «Лукойла» - $5 млрд (состояние $19,5 млрд)
2. Леонид Михельсон, совладелец «Новатэка» - $4 млрд (состояние $23,6 млрд)
3. Геннадий Тимченко, совладелец «Новатэка» - $3,9 млрд (состояние $19,8 млрд)
4. Алексей Мордашов, совладелец «Северстали» - $3,5 млрд (состояние $25,8 млрд)
5. Владимир Потанин, совладелец «Норникеля» - $3,3 млрд (состояние $24,6 млрд.)
По данным Forbes.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Специальная операция России в Донбассе 25 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция
Президент России выступил 24 февраля с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что происходит на Украине: ответы на 10 главных вопросов
Спецкор kp.ru Александр Коц объяснил, почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации, и что будет с Украиной дальше (подробности)
В ТЕМУ
Что на самом деле происходит в российских магазинах и банках
Корреспондент KP.RU решила лично проверить сообщения "об ажиотаже в продуктовых" (подробности)
Центробанк начал интервенции на валютном рынке: Что это значит и как это удержит курс рубля
Объясняем «на пальцах», какие меры ЦБ принимает для поддержки национальной валюты (подробности)