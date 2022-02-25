Грузия неожиданно отказалась присоединяться к санкциям Запада против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальные лица зарубежных стран продолжают реагировать на ситуацию на Украине и объявленные накануне санкции США и Великобритании против России. Напомним, ограничения касаются в основном доступа российских банков к иностранному капиталу, а также импорта в Россию высокотехнологичной продукции. При этом ожидавшегося отключения России от мировой системы обмена межбансковскими сообщения SWIFT не произошло.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что решение об отключении российских финансовых учреждений от системы SWIFT пока не принималось и стало бы крайней мерой. При этом Париж готовится действовать в рамках примененных Евросоюзом санкций в отношении Москвы.

- Я поручил сегодня Главному управлению государственных финансов идентифицировать все счета тех россиян, которые теперь находятся под европейскими санкциями. Мы используем все необходимые средства, чтобы заблокировать во Франции счета тех политических и экономических деятелей России, в отношении которых были введены санкции. Эти решения будут приняты в ближайшие часы, - заявил Ле Мэр.

Ранее глава ЕС Урсула фон дер Ляйен рассказала, что новый пакет ограничительных мер включает финансовые санкции, охватывающие 70% российского банковского рынка, а также ключевые государственные компании, в том числе в оборонной сфере. В частности, Брюссель вводит ограничения на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, а также доступа к передовым технологиям, необходимых для переработки нефти и газа.

В Минэкономики РФ уже предупредили, что эти санкции ударят в первую очередь по французским компаниям в авиационной, автомобильной и атомной отраслях.

Об организации блокады российских банков заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, добавив, что таким образом деловые отношения с Россией уже практически прекращены.

- В отдельном случае транзакции пока еще возможны, например для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли осуществлять переводы собственным дочерним предприятиям в России. Другие шаги возможны, но нужно продумать их воздействие. Речь идет о том, что последствия должна ощущать российская экономика, - заметил Линднер.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала российскую спецоперацию на Украине переломным событием в мировой истории после окончания холодной войны.

На этом фоне контрастом прозвучало заявление премьер-министра Грузии, который объявил, что его страна не станет присоединяться к финансовым и экономическим санкциям против России. Более того, Центробанк Грузии заявил, что готов оказать помощь местному отделению ВТБ при возникновении проблем с ликвидностью из-за введенных Западом ограничительных мер.

И особой дипломатической «вишенкой» стало решение властей Микронезии (мелкое островное государство в Океании, где проживает менее 100 тысяч человек), которые объявили о разрыве дипломатических отношений с Россией «в знак протеста против вторжения России на Украину».

«Федеративные Штаты Микронезии не останутся в стороне и не будут молчать, выражая свою глубокую озабоченность этими неоправданными актами агрессии», - говорится в заявлении МИД Микронезии.

Кроме того, запрещенная в России террористическая организация «Талибан» призвала Россию и Украину к миру.

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