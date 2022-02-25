Зеленский примерил на себя "френч Сталина" и обиделся на Запад

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президента Украины Владимира Зеленского раздирают противоречия. Наблюдающих за его поведение не оставляет мысль, что он продолжает примерять на себя различные амплуа, сознательно или бессознательно желая предстать на публике в совершенно разных – воителя м полководца, заботливого семьянина и патриота Украины и, в конце концов, умелого дипломата.

Впрочем, судите сами. Вот Зеленский вечером четверга объявляет всеобщую мобилизацию. Это и в мирной стране требует, как минимум, нескольких недель, а в условиях разодранной на куски стране и вовсе практически нереализуемо. Но этого Зеленскому мало. В ночь на пятницу он подписывает Указ о создании Ставки Верховного главнокомандующего и назначает себя ее руководителем. Не хватает трубки и френча. Ну, а почему бы после роли Наполеона в дешевеньком российском фильме не сыграть и Сталина. Тем более, что, например, Геннадий Хазанов сыграл же Сталина и вполне-вполне, а Зеленский в определенном ракурсе на Хазанова ничего так похож. Только вот Хазанов талант, даже талантище, а актера Зеленского рядом с ним не стояло.

Отыграв Сталина, Владимир Зеленский вдруг начинает понимать, что тот самый нейтральный статус, о котором говорил Путин некоторое время назад, не столь уж катастрофичен для Украины.

- Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся про все: про гарантии безопасности для нашей страны. Не боимся говорить про нейтральный статус, мы ведь не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И что самое главное – какие страны нам их предоставят? – обиженно заявляет он в своем Телеграм-канале. И слова про нейтральный статус могут вызвать удивление, если не смотреть, как его распирает от обиды на те государства НАТО и ЕС, которые весь последний месяц заверяли и самого Зеленского с Украиной, и друг друга, и весь мир в своей неудержимой и бескомпромиссной "підтримці" (поддержке), а как дошло до дела, отделались новыми кредитами (даже не просто помощью, а под проценты) и словесными заверениями в солидарности вкупе с пожеланиями воевать против Путина "до последней капли крови последнего украинца". И это ведь те люди, которые всего несколько дней назад неистово аплодировали ему на конференции по безопасности в Мюнхене.

Именно эта обида доминировала и в его новом видеообращении, которое он записал, будучи одет уже во что-то цвета хаки.

- Сколько бы разговоров сегодня я ни проводил с лидерами других государств, я слышал несколько вещей. Первое - нас поддерживают. Но есть и второе – мы остаемся наедине в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Все боятся, - констатировал он и решил высказаться еще более конкретно. - Я спрашиваю у них: вы с нами? Они отвечают, что с нами. Но нас с собой в Альянс брать не готовы. Я спросил у двадцати семи лидеров Европы, быть ли Украине в НАТО. Прямо спросил. Все боятся!

Критически он отнесся и к "мощнейшим санкциям", которые США и Евросоюз ввели против России за проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины: "Мы защищаем наше государство в одиночку. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и видим на нашей земле, что этого недостаточно".

Но, очевидно, поняв, что этими словами он как-то не слишком вдохновляет украинцев на "войну с агрессором", Зеленский решил убедить их личным примером.

- Знаю, что вкидывают немало информации, что я уехал из Киева. Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом. Моя семья, мои дети тоже на Украине, но где они находятся, я сказать не могу, - заявил Зеленский и снова решил немного себя возвеличить. - По имеющейся у нас информации, враг назначил меня целью номер один, мою семью - как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства.

Получилось, честно говоря, как у того карикатурно спародированного Наполеона из киношки. А с учетом своей весьма специфической популярности на Украине, мотивчик для всеобщей мобилизации получился так себе. Да и еще теперь известный пропагандист киевского режима Гордон, обещавший рвать россиянам кадыки голыми руками, обидится, поскольку именно он объявил себя "врагом Путина №1".

Но Зеленский и на этом не успокоился. Похоже, теперь он усиленно вживается в роль Человека-невидимки. Как сообщили СМИ, Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии около 2-х часов тому назад, хотя имелась предварительная договоренность о звонке. При этом, как сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон, накануне, во время проведения экстренного саммита ЕС Зеленский общался с ними из какого-то бункера или подвала.

Наверное, уже предпринятых мер безопасности и просто бункера ему показалось мало. Но вряд ли он все же мог вот так запросто исчезнуть, хотя Запад и предлагал ему бежать из Киева.

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