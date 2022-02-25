Ситуация с омикроном в Москве: 28 февраля 2022 разблокируют транспортные карты, удаленка необязательна

Столица справляется с новым штаммом коронавируса – количество заболевших омикроном ежедневно снижается. Фото: Андрей АБРАМОВ

Столица справляется с новым штаммом коронавируса – количество заболевших омикроном ежедневно снижается. По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в три раза. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин решил снять ряд ограничений в столице.

- Сегодня подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 года отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное, - сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В указе мэра уточняется, что с 28 февраля для граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания возобновляется возможность бесплатного проезда в транспорте.

Мэр города отметил, что количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%. В оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что в городе выявлено 3 333 заболевших, госпитализировано - 543 человека.

- Для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 435 человек, - рассказали в Оперштабе Москвы. – Также есть положительная статистика - московские врачи вылечили от ковида более 2,4 млн человек.

Сергей Собянин рассказал, что московские стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме, а значит - увеличивается плановый прием пациентов.