Пять «адских» санкций, которые Россия может ввести против Запада

Без нашей нефти Европа, скрепя сердце, проживет. С газом ситуация другая. Примерно треть европейского газового рынка приходится на Россию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОТ ГАЗА ДО ПАЛЛАДИЯ

Счета - заблокировать! Въезд - запретить! Поставки - обрезать! Все санкции, которыми нам сейчас грозят страны запада (да и востока тоже), нет никакого смысла перечислять. Во-первых, вы хотите читать этот нудный список часа полтора? А во-вторых, уже через несколько минут после выхода статьи информация может устареть, потому что навалят новых санкций. Которые и сами авторы, и западная пресса любят называть «адскими».

А как гласит старинная русская поговорка, где санкции, там и контрсанкции! Российские власти уже вгоняют западных партнеров в дрожь обещаниями то симметричного, а то и даже асимметричного ответа. Мы составили список самых серьезных экономических санкций, которыми Россия действительно могла бы ввести против западных, если так еще принято говорить, партнеров.

1. Прекратить поставки газа в Европу

Без нашей нефти Европа, скрепя сердце, проживет. С газом ситуация другая. Примерно треть европейского газового рынка приходится на Россию. Европа без него просто не обойдется.

- Европа полностью зависима от нашего газа. Прекращения поставок газа она выдержать не сможет, - сказал в эфире радио «КП» финансист Андрей Мовчан.

Немцы с ним абсолютно согласны. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер 24 февраля заявил, что если Россия прекратит поставки газа, экономику Германии и Евросоюза ждет крах.

2. Лишить Европу и Америку нашего титана

Из этого металла делают двигатели и другие комплектующие для авиации. Boeing закупает треть титана в России, Airbus – две трети. Российская компания ВСМПО-АВИСМА – мировой лидер по производству титана, занимает 25% мирового рынка и поставляет его в 50 стран мира.

Из-за военной операции на Украине британская компания Rolls-Royce заявила, что прекратит закупать российский титан для своих авиадвигателей. Но эксперты уверены – это временно.

- Заявления Rolls-Royce имеют некоторый оттенок популизма. В дальнейшем, когда конфликт уляжется и стороны, к примеру, сядут за стол переговоров, позиция Rolls-Royce может резко измениться. Ведь конкуренты могут воспользоваться отсутствием лидера рынка, повысить цены для клиентов, - говорит профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

А если мы сами р-р-раз - и сами откажемся продавать «партнерам» свой титан, то цена на него взлетит выше «Боинга».

3. Перекрыть экспорт палладия

Доля российского палладия на мировом рынке еще выше – примерно половина. Из него делают детали для самолетов, автомобилей, ноутбуков, мобильников и т. д. Если мы перестанем продавать палладий на запад, а заодно и японцам, техника неминуемо подорожает, а некоторые производители разорятся.

4. Выгнать западные компании из России

Всякий раз, когда ухудшаются отношения с Западом, наши депутаты требуют выгнать из страны McDonald’s и Coca-Cola, а заодно запретить соцсети и поисковики. Дабы не разрушали ни физическое, ни психическое здоровье российского народа.

5. Закрыть российское небо для западных авиакомпаний

Россия, как известно, занимает немалую часть суши. И если облетать нашу страну, скажем, по пути из Амстердама в Куала-Лумпур, расход топлива и цена билетов серьезно вырастут. Допустим, для голландских компаний мы закроем небо, а для малайзийских оставим открытым. У кого билеты будут дороже, от кого отвернутся клиенты?

Есть и другие российские товары, без которых другим странам придется туго. Это и ракетные двигатели, и ядерное топливо, и тяжелые вертолеты, и многое другое. Но в последнее время и эксперты, и журналисты, и даже политики все чаще вспоминают старинную английскую поговорку «Стрелять себе в ногу» (русский аналог – «Пилить сук, на котором сидишь»). Будем ли мы это делать?

РИТУАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

- Любые серьезные экономические санкции - это удар по обеим сторонам. Допустим, запретим мы компании McDonald’s работать в России. Для них это станет проблемой, но мы и сами потеряем крупного налогоплательщика и работодателя. Поэтому, как я понимаю, усугублять ситуацию и вводить серьезные ограничения Россия не намерена. Лишать нашу экономику доходов и выгонять иностранных налогоплательщиков никто не станет. Особенно после знаменитых контрсанкций 2014-2015 годов, за которые многие критикуют наше правительство, - говорит экономист Денис Ракша.

Но понятно, что санкции против России без ответа не останутся. Какими они в итоге будут? Эксперт напоминает, что наша страна любит «асимметричные» ограничения - то есть не точно такие же меры, которые приняли против нас, а что-нибудь другое.

- Как я понимаю из официальных заявлений, все санкции, которые мы собираемся применять, будут персональными, точечными, а не общеэкономическими. Например, против каких-нибудь членов Европарламента, сотрудников администрации президента США... - говорит Денис Ракша. - Конечно, все понимают, что эти санкции не станут для них фатальными. Вряд ли все эти люди ведут в России бизнес, имеют недвижимость, счета в наших банках или летают сюда отдыхать. Это просто символические действия, которые должны подтвердить серьезность намерений. Кстати, российские власти часто принимает санкции «закрытым списком». О том, что вас в него занесли, вы узнаете только при попытке пересечения российской границы.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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