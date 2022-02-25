Зеленского потеряли. Куда пропал президент Украины

Зеленский записал видеообращение, но не смог развеять слухи о бегстве Фото: REUTERS

Раскрыта тайна исчезновения президента Зеленского сиз мирового информационного и политического пространства. Похоже, он стал не Человеком-невидимкой, а решил принять участие в съемках римейка фильма "Беги, Лола, беги!"

Первым тревогу поднял премьер-министр Италии, с которым у Зеленского около двух часов назад должен был состояться телефонный разговор, о котором они договорились предварительно. В назначенное время Зеленский на связь не вышел. И беспокойство итальянского главы правительства можно было понять. Нет, что президента Украины захватили российские диверсанты, он все же вряд ли подумал. К тому же, в этом случае личной безопасности Зеленского вряд ли что могло угрожать. А вот что местные радикалы-неонацисты в состоянии посчитать Зеленского за "москаля" и вздернуть на "гиляку" – так это вполне реально.

А около все тех же двух часов тому назад, как раз во время оговоренных переговоров, которые не состоялись, из Международного аэропорта "Жуляны", находящегося в городской черте Киева, вылетел по направлению на запад от Киева большой самолет. И его маршрут которого не отразился на сервисе "Флайтрадар". Причем, это произошло в условиях, когда небо над всей Украиной, и любые полеты запрещены. Значит, на борту находится кто-то не просто ВИП, а очень и суперважный.

И вот буквально несколько минут назад телекомпания CNN сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский был вывезен в бункер, поскольку российские войска приближаются к Киеву. Разгадана тайна борта-призрака?

Похоже, что так оно и есть. Но вот премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон несколько ранее сообщила, что во время проведения экстренного саммита Евросоюза накануне Зеленский и так выходил с ними на связь из какого-то то ли подвала, то ли специального бункера. Получается, Зеленский перекочевал из одно бункера в другой.

Кстати, на борту любого президентского самолета должна быть такая аппаратура, которая в состоянии обеспечить устойчивую связь своего главного пассажира с любой точкой земного шара в любых условиях. И если Зеленский не вышел на связь с премьером Украины, то это означает одно из двух: либо на президентском борту на Украине таких средств связи нет (что все же маловероятно - к понтам первых лиц в Незалежной относятся с пиететом), либо Зеленский не хочет выходить на связь и маскируется. Что допускает большую вероятность, что он не просто перебазируется в бункер, а летит за пределы Украины. Например, в Великобританию, премьер-министр которой Борис Джонсон накануне обещал ему пристанище и убежище. Тем более, что в большинстве аэропортов и аэродромов на Украине сейчас взлетно-посадочные полосы непригодны вследствие ракетных ударов для использования по назначению.

Толчком к решению Зеленского бежать могли послужить панические сообщения, что якобы российский спецназ начал штурмовать украинский парламент. Действительно, незадолго до полудня по украинскому времени возле Верховной рады началась перестрелка, да еще весьма интенсивная, так что даже телеканал "Рада" прекратил свое вещание и эвакуировал сотрудников, оставив крутиться в эфире ролик о непобедимости ВСУ. Правда, позже разобрались, что никакого "русского спецназа" нет, и огонь этот можно назвать "дружественным"№ с обеих сторон. Поскольку охрана парламента Украины перепутала с диверсантами тез украинских патриотов, которые вчера получили автоматы по "упрощенке" и пришли к ВРУ выразить свои патриотические чувства. Согласитесь, тут у любого "крышу" снесет.

Кстати, в Лондоне у семьи Зеленского есть и своя недвижимость отнюдь не эконом-класса, так что крышу в прямом смысле от правительства Великобритании ему вряд ли понадобится. А вот "крыша"…

В любом случае как резко все это контрастирует с его словами, записанными всего несколько часов назад: " Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом. Моя семья, мои дети тоже на Украине".

Кстати, около часа назад появилось новое обращение Зеленского. Которое вроде бы должно доказать, что он на месте, руководит и все такое. Но вот ведь какая незадача. В этом обращении Зеленский всего лишь повторяет события и суть переговоры вчерашнего дня. Понятно, что это запись, но когда она сделана? Вполне вероятно, что тогда, когда записывалось и предыдущее видеообращение.

Беги, клоун! Беги! Можешь даже в женское платье переодеться.

Народ на Украине, вы там по-прежнему собираетесь за него умирать?

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