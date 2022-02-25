Терпение лопнуло: раскрыты причины скандального увольнения из театра Марата Башарова

Актер Марат Башаров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Марат Башаров, чьи разборки с жёнами несколько лет гремели на всю страну, угодил в очередной скандал. На этот раз личное не при чем: актера в одночасье уволили из столичного театра «Школа современной пьесы», где он в качестве приглашённой звезды играл последние несколько лет.

- Марат Башаров в нынешней крайне напряженной ситуации повёл себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! - заявил худрук театра Иосиф Райхельгауз. - Я однозначно осуждаю поведение Башарова М.А. и принимаю решение о невозможности дальнейшей совместной работы. Больше М. Башаров никогда не выйдет на сцену нашего театра!

Расставание с Башаровым оказалось совсем некстати: артисты сейчас на кипрских гастролях, вечером играют спектакль «Город», где у актера-скандалиста главная роль. В итоге театру пришлось провести срочную рокировку и вместо Башарова вызвать из Москвы его коллегу Вадима Колганова.

Между тем, увольнение звезды в соцсетях поспешили связать с его позицией по военной спецоперации на Украине. Мол, Башаров поддержал российские войска, за что и был изгнан. Но оказалось, это не так.

- Даже представить не могу, как у людей в голове возникла такая абсурдная мысль, - рассказала kp.ru заместитель художественного руководителя театра Екатерина Кретова. - На самом деле, причина банальная и зревшая в течение всего времени нашего сотрудничества. Когда человек не отвечает на звонки, не приходит на читки, опаздывает на репетиции, это ненормальное поведение. В чем причины такого состояния, наверное, могут сказать только специалисты. Долгое время мы все прощали, но, видимо, зря.

Последней каплей стали кипрские гастроли. Из-за ограниченного бюджета принимающей стороны прилёт артистов был расписан строго по часам - сейчас отдохнуть недельку на Кипре, как в былые времена, возможности нет. Однако, Башаров свой вылет благополучно пропустил.

- На звонки он не отвечает, на контакт не идёт, а у нас проданы все билеты на спектакль - полный аншлаг. Поэтому театр был вынужден в срочном порядке за большие деньги купить билет для другого артиста нашего театра, который также играл в этом спектакле, - поделилась Екатерина Кретова. - Почему Марат Башаров сорвал гастроли, мы до сих пор не знаем, но выяснять это уже не собираемся. Нам все это печально и неприятно, но с Маратом мы больше иметь дел не будем.

При этом, по словам сотрудницы театра, Башаров никогда не появлялся на репетициях под градусом.

- В таком случае мы бы давно разорвали с ним отношения, - заверила Кретова. - Просто артист регулярно пропадал на какое-то время, завтруппой не могла с ним связаться. Но после Башаров приходил, извинился, клялся, что этого больше не повторится. Играл он хорошо и достойно, поэтому нам очень жаль.

Тем не менее, наказывать Марата Башарова рублем театр не собирается: в труппе актер не состоит, и в этом случае взыскать неустойку возможно только через суд. Но для театра это лишние хлопоты.