У «Комсомолки» в Viber появился новый стикерпак

«Комсомольская правда» дарит пользователям милый набор стикеров с домашними питомцами

В Viber, одном из самых известных мессенджеров в России, появился новый стикерпак KP.RU. Недавно в наших пабликах и каналах мы провели конкурс «Мой питомец самый лучший» и собрали фотографии любимых пушистых подопечных наших подписчиков. Мы выбрали из них самые забавные и сделали для вас веселые стикеры для Viber.

В нашем новом стикерпаке вы найдете наклейки с забавными котиками и милыми щенками. Отправляйте стикеры друзьям, надеемся, они поднимут вам настроение! Скачать стикерпак можно по ссылке: https://vb.me/kpru_pets_st_pr

Скачайте наш стикерпак бесплатно и пользуйтесь с удовольствием!

СПРАВКА «КП»:

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