Александр Пасечник: Чернобыль — это склад ядерных отходов под грудой бетона

Много лет станция законсервирована Фото: REUTERS

Как сообщил официальный представитель Минобороны, генерал Игорь Конашенков, 24 февраля подразделения российских ВДВ взяли под полный контроль территорию, где расположена Чернобыльская АЭС. Ее четвертый блок пострадал при аварии - весной 1986-м года там, на берегу Припяти, произошла крупнейшая в истории ядреной энергетики катастрофа. Много лет станция законсервирована. Могли ли на нее проникнуть плохие люди для достижения плохих целях?

Kp.ru попросил прокомментировать ситуацию и ее вероятное развитие руководителя аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александра Пасечника.

- Александр Михайлович, что представляет сейчас Чернобыльская АЭС в плане безопасности — энергетической, бытовой? Могут ли атомную станцию использовать плохие люди в плохих целях?

- Действующих энергоблоков там нет. Четвертый блок, на котором случилась авария 35 лет назад — он находится под бетонным саркофагом. В двух недостроенных блоках загрузки ядерного топлива не было — в чем тогда там может быть угроза? В четвертом блоке, который под бетонным саркофагом - там невозможно совершить диверсию. Ну, или крайне сложно. Кто способен заложить достаточный заряд для подрыва?

- Проникнуть туда диверсанту без того, чтобы он сам не облучился — нельзя?

- Там проникай не проникай — ты всерьез ничего не повредишь, по большому счету. Это же запечатанный грудой бетона склад радиоактивных отходов!

- Насколько саркофаг надежен?

- Сообщалось, что европейские структуры периодически жертвовали большие средства. И его периодически накрывали метрами бетона. Затраты на меры безопасности были колоссальные. Чтобы снизить радиоактивный фон.

- То есть потенциальная опасность данного объекта — не столь значительна, как говорят?

- На Украине многие объекты атомной энергетики успешно работают. Как обеспечена их охрана - все это должно было быть просчитано украинским руководством атомной отрасли, все вероятные риски. На крупнейшей в Европе Запорожской станции — точно.

- А какие опасности существуют — несанкционированные проникновения групп националистов, например?

- Ну, мы же не знаем, как поведут себя все эти бандеровские группы в критической ситуации, куда они кинутся?

- Россия продолжает поставлять украинским атомным станциям свои топливные элементы - или все же Киев смог переключиться на американские урановые стержни?

- У них это замещение идет. Это довольно сложно и не очень быстро. Но процесс запущен.

- Насколько сейчас эффективны украинские АЭС?

- У них хорошая выработка была по 1921-му году. Доля атомной генерации в энергобалансе Украины выросла.

- Они снизили потребление нашего газа и донбасского угля для своих ТЭЦ — и увеличили энерговыработку атомных станций?

- Они снизили, да. Значительная доля именно у атомщиков — она обеспечивает больше половины энергопотребления. Думаю, при планировании спецоперации все это учитывалось. Не могло не учитываться.

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