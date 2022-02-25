Кирилл Крок: "Римас Туминас по-прежнему руководит нашим театром"

В Сети появилось сообщение, что художественный руководитель Театра им.Вахтангова Римас Туминас ушел со своего поста. К счастью, эта новость оказалась фейком. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Сети появилось сообщение, что художественный руководитель Театра им.Вахтангова Римас Туминас ушел со своего поста. К счастью, эта новость оказалась фейком.

- Римас Туминас никуда не уходил. Он сейчас в Москве, на репетиции, вечером будем играть спектакль «Война и мир», который Римас поставил, - сообщил kp.ru директор театра Кирилл Крок. - Просто недавно у нашего худрука изменился статус. Теперь с ним заключает контракт не Министерство культуры РФ, как было раньше, а непосредственно театр.

Кроме того, на своей страничке в Инстаграме Кирилл Крок рассказал, как министерство культуры Литвы потребовало, чтобы Малый театр, который создал в Вильнюсе Туминас, немедленно уволил своего художественного руководителя «лишь только за то, что он работает в России, лишь только за то, что он любит русскую культуру, поэзию… И это вместо того, чтобы гармонизировать мир, сохранять последние культурные мосты между людьми, показывать спектакли, где при помощи слова, жеста, мысли, темы говорится о том, как мерзка и убийственна война. Вместо того, чтобы посредством театрального искусства нести гуманизм, говорить о действительно важных вещах, показать иной путь, помимо кровопролитной бойни. Вместо того, чтобы гордиться своим земляком и создавать ему все условия на исторической родине, его требуют уволить из театра. Очень печально и мерзко».