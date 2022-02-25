Почему из телеэфира исчез «Вечерний Ургант»

«Программа «Вечерний Ургант» в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями Фото: Иван МАКЕЕВ

Вторые сутки в социальных сетях обсуждают: куда исчез «Вечерний Ургант». Как известно, это развлекательное шоу выходит по будням поздним вечером (почти ночью) на Первом канале. Перерывы в эфирах случались и раньше – в январские каникулы или на период летнего отпуска; в праздники; из-за прямых трансляций спортивных соревнований или программ с актуальной оперативной повесткой. Когда 23 февраля, 24 февраля и 25 февраля поклонники передачи «Вечерний Ургант» не обнаружили шоу в сетке, то забили тревогу. Особо тревожные телезрители тут же связали исчезновение телепередачи с шутками или высказываниями ведущих. Слухов в социальных сетях много. На деле все не так.

В пресс-службе Первого канала kp.ru прокомментировали отсутствие шоу в телевизионной сетке в эти дни: «Программа «Вечерний Ургант» в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале».

На эфирном месте «Вечернего Урганта» в пятницу 25 февраля политическое ток-шоу «Большая игра», где будут обсуждаться самые острые вопросы прошедшего дня: ситуация в России и на Украине. В ближайшее время развлекательное шоу вернется в эфир.