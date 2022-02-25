Белоруссия пошла на разрыв торговых отношений с Украиной

70% белорусского экспорта приходилось на нефтепродукты Фото: Shutterstock

Правительство Белоруссии заявило о своем намерении переориентировать на Россию потоки нефтепродуктов, которые ранее шли в Европу через Украину. Об этом агентству БелТА заявил первый вице-премьер республики Николай Снопков.

"Если брать в целом торговлю с Украиной, то 70% белорусского экспорта приходилось на нефтепродукты. По нефтепродуктам проработка шла давно, и алгоритм действий по перенаправлению нефтепродуктов на российский рынок есть. Он сильно не повлияет на наш внешнеторговый оборот, и в том числе на сальдо внешней торговли", - отметил Снопков.

А еще заметил, что Белоруссия не боится разрыва торговых отношений с Украиной и "способна заместить большую часть импорта из Украины товарами собственного производства".

Напомним, что ранее Москва с Минском подписали соглашение, по которому более шести миллионов тонн бензина, мазута и машинных масел из Белоруссии будет поставляться на Запад не через Прибалтику, а через российские порты. Это оказалось экономически более выгодно.

Правительство Белоруссии намерено переориентировать на Россию поставки и многих других товаров.