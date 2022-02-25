Министры обороны России и Армении встретились в Москве

Сурен Папикян впервые посетил российскую столицу в новой должности. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава военного ведомства Армении Сурен Папикян обсудили в пятницу в Москве перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере.

- До того как мы начнем нашу основную повестку по разным вопросам нашего военного и военно-технического сотрудничества нашей совместной работы хотел бы поблагодарить вас за оперативную и очень важную работу при обострении ситуации в Казахстане, когда вы, как председательствующий в ОДКБ по нашей части Совета Министров обороны стран-членов ОДКБ, принимали непростые, но очень оперативные, важные и нужные решения, которые позволили довольно энергично и очень эффективно помочь нашим казахстанским коллегам в разрешении в этой ситуации, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

В рамках встречи Сергей Шойгу поприветствовал Сурена Папикяна, отметив, что это его первый визит в российскую столицу в качестве министра обороны. А армянский коллега подчеркнул, что сделает все для наращивания отношений в военной сфере России и Армении.

При этом Сурен Папикян отметил, что в настоящее время "общего снижения напряженности не просматривается, и каждый раз приходится сталкиваться с новыми вызовами и угрозами".