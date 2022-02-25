Родион Мирошник: Новые переговоры в Минске — для сдачи украинцами оружия и снижения числа жертв

Советник главы ЛНР Родион Мирошник Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной. По словам Пескова, в делегацию Российской Федерации могут войти представители министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента.

Kp.ru попросил прокомментировать это заявление советника главы ЛНР Родиона Мирошника.

- Заявление пресс-секретаря президента связано с давлением Европы, со звонком Эммануэля Макрона Владимиру Путину— или с чем-то другим?

- Это стремление Российской Федерации избежать ненужных жертв. Это единственное, что может толкать Россию на такие встречи и заседания. Тем более, что никаких предусловий на прекращение военных действий и изменение каких-то целей — ничего этого не предусматривается. Идущая операция - она должна закончится денацификацией и демилитаризацией Украины. В предполагаемых переговорах — могут обсуждаться определенные детали. Чтобы на пути к выполнению этой задачи уменьшить кровопролитие, уменьшить число жертв. Россия никогда не воевала с украинским народом. Речь о том, чтобы демонтировать нынешний украинский режим.

- Переговоры, о возможности которых заявил Песков, могут начаться до завершения операции, которая идет сейчас?

- Это параллельные треки. Они прямо не влияют друг на друга. Если в ходе переговоров будут найдены механизмы по сдаче оружия украинскими вооруженными формированиями — то это окажется во благо всем.

- Переговоры могут пройти с командой Зеленского - или уже с той, которая данную администрацию может сменить?

- Тот, кто будет контролировать ситуацию на территории Украины — с теми и пройдут переговоры. С Зеленским, на мой взгляд, можно говорить только об ускорении сложения оружия, а также о его отставке.

- Для Киева такие переговоры — капитуляция?

- Зачем переговоры, если я сейчас стану предполагать их результаты? Тем более, участие в данной встрече представителей ДНР и ЛНР не предусмотрено. А, вообще, на переговорах не может рассматриваться без нас судьба республик Донбасса - но это уже будут другие переговоры.

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