Всеволод Санаев должен был всю жизнь настраивать гармони. А вместо этого стал народным артистом СССР

Всеволод Санаев в фильме "Оптимистическая трагедия" Фото: кадр из фильма

Самый незабываемый портрет Всеволода Санаева написал его внук Павел - в своей повести «Похороните меня за плинтусом». О, конечно, народного артиста СССР там не называют по имени, и вообще - это художественное, а не документальное произведение. Но все в курсе, что основано оно на реальных событиях из детства Павла, который много лет прожил с дедушкой и бабушкой - Всеволодом Васильевичем и его супругой.

Впрочем, и те, кто по каким-то причинам не читал эту выдающуюся книгу, Санаева прекрасно знают: в день 110-летия со дня его рождения его никак не назовешь забытым актером. Для большинства он, конечно, полковник Зорин из знаменитой детективной трилогии «Возвращение «Святого Луки», «Черный принц», «Версия полковника Зорина». Старый, но мудрый, с виду слегка забавный, но раскусывающий коварные планы злодеев, как орехи (ни один зритель никогда не забудет сцену с горчичницами из «Черного принца»). А ведь были еще десятки картин - от «Взрослых детей» и «Печек-лавочек» до «Забытой мелодии для флейты» и «Тайны «Черных дроздов». Он был одинаково ярким и в больших ролях (как в «Белых росах»), и в эпизодах (как, например, в «Тегеране-43»). Жизнь у него была долгой, а судьба - драматичной.

ОТ «ВОЛГИ-ВОЛГИ» ДО «ОПТИМИСТИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ»

Всеволод Санаев родился в Туле в 1912 году. И ничто не предвещало, что он будет актером. Отец работал настройщиком на фабрике, где делали гармони, Всеволод еще подростком устроился туда же. Так бы, возможно, и собирал и настраивал всю жизнь музыкальные инструменты. Но однажды в Тулу с гастролями приехал МХАТ, и Всеволод был потрясен спектаклем. Потом он говорил дочери: «Словно открылось окно, и я начал подглядывать в другую, неведомую жизнь, где красивые люди с изящными манерами красиво говорят…»

Родители пришли в ужас, когда сын объявил, что хочет стать артистом. Подумали, что он просто капризничает, потому что не желает работать. Пытались запереть его дома. А когда он все-таки настоял на том, что поедет в Москву, не дали ему в дорогу ни теплой одежды, ни денег. В столице приходилось очень трудно: парень о своими семью классами образования не мог сразу поступить в ГИТИС, пришлось сначала заканчивать рабфак и жить впроголодь, в тяжелых условиях… Но все-таки он добился своего: стал студентом ГИТИСа, а затем и артистом того самого МХАТа, который когда-то его так впечатлил.

Исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося актера, легендарного «полковника Зорина» Фото: кадр из фильма

В кино ему повезло не сразу. Говоря «Санаев», мы сразу представляем себе немолодого человека: настоящей славы он добился, уже когда ему было за сорок. (В некотором роде это напророчил ему Григорий Александров, когда взял на небольшую роль лесоруба в «Волге-Волге»: гримеры нацепили 26-летнему актеру огромную окладистую бороду, сразу состарившую его на четверть века). Конечно, в 30-е и 40-е он снимался в фильмах, пользовавшихся большой популярностью - «Если завтра война», «Сердца четырех», «Девушка с характером», - но роли в них были второплановыми. В 1940-м он, наконец, получил главную роль - стал партнером Марины Ладыниной в «Любимой девушке» Ивана Пырьева, да вот беда: картина не пользовалась такой же популярностью, как другие пырьевские ленты, типа «Богатой невесты» или «Трактористов». А в «Молодой гвардии», «Падении Берлина», «Жуковском», «Незабываемом 1919-м», «Верных друзьях» эпизодические появления Санаева даже не удостоились отдельного упоминания в титрах…

Впрочем, в фильме 1947 года «Алмазы» роль ему досталась крупная. Но опять же, зрители эту картину не запомнили. А вот сам Санаев запомнил на всю жизнь: у него, 35-летнего, на съемках случился инфаркт. Снимали в алтайской глуши, путь до больницы был бесконечно далек, и актер вынес его лишь чудом.

Может быть, поворотным пунктом стала «Оптимистическая трагедия» Самсона Самсонова - фильм ныне полузабытый, а в 1963 году ставший лидером советского проката и получивший спецприз на Каннском кинофестивале. Санаев, раньше игравший в основном положительных героев - рабочих, военных, парторгов, директоров совхозов и МТС - появился в образе отталкивающего сифилитика по кличке Сиплый. Его многие - в том числе жена - отговаривали от этой роли. А дочь Елена, наоборот, настаивала, что нужно ее сыграть. Санаев за нее взялся - и, кажется, после этого кинематографисты наконец-то осознали, какой замечательный актер прозябал в фильмах типа «Полюшко-поле» и «Песня о Кольцове».

«ОТЕЦ С МАТЕРЬЮ ПРОРОСЛИ ДРУГ В ДРУГА»

С женой Всеволод Санаев встретился в 1939 году в Киеве, где МХАТ выступал с длительными гастролями. Говорят, перед этим он пережил болезненный разрыв с возлюбленной, и готов был жениться на ком угодно. Но Лидия Гончаренко и правда ему приглянулась. Вскоре в Москве они сыграли свадьбу.

Всеволод Санаев в роли Лукина, Николай Олянин - Цветаев и Борис Зайденберг - Орлов (слева направо) в фильме "Освобождение" режиссера Юрия Озерова. Фото: ТАСС

Ее душевное здоровье подкосили сперва смерть первенца, маленького сына, скончавшегося в эвакуации от дифтерии, потом - постоянные болезни дочери Елены (она смертельно боялась, что девочка тоже умрет)… А еще - страх быть арестованной по политической статье, из-за «неблагонадежности». Он возник не на пустом месте: на нее однажды написали кляузу после того, как она неосторожно рассказала в компании какой-то анекдот. Но страх развился в самую настоящую манию преследования, с которой Лидия Антоновна в конце концов попала в больницу. От совсем тяжелых психиатрических симптомов она избавилась, но все, кто читал «Похороните меня за плинтусом», легко могут представить, как сложна была жизнь с ней.

Видимо, именно потеря сына и тревога за дочь (а еще - за здоровье мужа, пережившего инфаркт) сделали ее заботу о здоровье и благополучии внука абсолютно патологической. И некоторые просто не понимали, почему Санаев не может оставить супругу - обладательницу практически невыносимого характера. Но он знал, какие трагедии стоят за ее болезненной тревожностью, нервозностью и склонностью к депрессиям. Как вспоминала Елена Санаева, Лидия Антоновна была «умной, интересной и острой на язык женщиной», и, несмотря ни на что, Всеволод Васильевич просто не мог представить жизнь без нее. Они периодически ссорились, ворчали друг на друга, жаловались друг на друга знакомым… Но та же Елена Всеволодовна говорила в интервью, что ее отец с матерью буквально «проросли друг в друга». И когда в 75 лет у него случился очередной инфаркт, он «выкарабкался только ради мамы, чтобы не оставить ее одну».

Она умерла первой, в 1995 году. Всеволод Санаев пережил ее всего на десять месяцев. У него обнаружили рак, когда жена была еще жива, а когда ее не стало, выкарабкиваться он уже не захотел - так и говорил, «не хочу больше жить». Елена Санаева хранила дома урну с прахом покойной матери. И, когда скончался отец, похоронила их вместе…